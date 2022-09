Officiële uitreiking UNESCO Erfgoed Certificaat

LICHTENVOORDE – Voorafgaand aan het Bloemencorso Lichtenvoorde heeft Marco van Baalen, directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) het officiële UNESCO Certificaat uitgereikt aan Paul Bastiaansen, voorzitter van de Corsokoepel.

Op 16 december 2021 werd de corsocultuur, als tweede Nederlandse traditie, bijgeschreven op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid, van UNESCO. De uitreiking van het Unesco Certificaat vond plaats tijdens het Corsotainment, een programma voor genodigden van de Gemeente Oost Gelre en Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Voorzitter Herman ter Haar van Bloemencorso Lichtenvoorde: “Het is een erkenning voor alle corso’s in Nederland en bevestigt dat wat wij doen uniek is en daar zijn we enorm trots op. Door Corona konden we er onvoldoende aandacht aan geven. Daarom hebben we het gebruikt als thema voor het Corsotainment met Kathleen Ferrier, voorzitter van UNESCO Nederland, als gastspreker. Verder waren het bestuur van de Corsokoepel, vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alsmede besturen en burgemeesters uit andere corsoplaatsen aanwezig.”

UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed

Herman ter Haar is als bestuurslid van de Corsokoepel al jaren actief betrokken bij de voorbereidingen om de Corsocultuur op de UNESCO-lijst voor Immaterieel Erfgoed te krijgen. “Veel corsoplaatsen werken al vanaf 2012 nauw samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN). Zij helpen beoefenaars van immaterieel erfgoed met het ontwikkelen, promoten en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Met Immaterieel Erfgoed worden alle cultuuruitingen die bijdragen aan de continuïteit en identiteit van een gemeenschap bedoeld. Nederland telt momenteel 30 corso’s. Hiervan zijn er 21 aangesloten bij het Netwerk Immaterieel Erfgoed. In Gelderland zijn dat onder meer Optocht Volksfeesten Varsseveld, Bloemencorso en -festival Floralia Voorthuizen, Bloemencorso Rekken en Festunique Bloemencorso Beltrum. Daarnaast zijn het Volksfeest Winterswijk, het Fruitcorso in Tiel en Bloemencorso Lichtenvoorde in 2013 opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze status verplicht de laatste drie om iedere twee jaar een borgingsplan op te stellen waarin we laten zien wat we doen om ons erfgoed voor de toekomst te behouden.”

