Politie en gemeente voeren Witte Voetjes-actie uit in Lichtenvoorde

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 24 januari 2025 hebben politieagenten en boa’s van de gemeente Oost Gelre de jaarlijkse Witte Voetjes-actie uitgevoerd. Deze actie, bedoeld om inwoners bewust te maken van inbraakpreventie, vond plaats naar aanleiding van de recente inbraakgolf in de Oost-Achterhoek.

Controle op veiligheid

Tijdens de actie gingen vier politieagenten en vier boa’s tussen 16.00 en 19.00 uur op pad in Lichtenvoorde. Ze controleerden bij verschillende woningen of deuren, ramen, poorten en schuren goed waren afgesloten. Wanneer dat niet het geval was, lieten ze een zogenaamd ‘wit voetje’ achter: een flyer met de boodschap ‘Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn’. Zelfs wanneer bewoners thuis waren, merkten ze soms niet dat de agenten door hun tuin liepen, wat de noodzaak van goede beveiliging benadrukt.

Inwoners beter beschermen

“Elke poort of schuur die niet op slot staat, is er één te veel,” aldus Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre. “We zijn blij dat we deze actie samen met de politie kunnen doen om onze inwoners beter te beschermen tegen insluipers en inbraken.” Wijkagent Romy Kranendijk voegde daaraan toe: “Sluit uw woning altijd goed af en laat het er bewoond uitzien. Berg ladders en andere hulpmiddelen waarmee inbrekers hun slag kunnen slaan goed op. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan direct 112!”

Meer informatie en preventietips

De flyers die werden achtergelaten bevatten niet alleen een waarschuwing, maar ook preventietips en contactinformatie. Daarnaast is er een verwijzing opgenomen naar een bedrijf dat hang- en sluitwerk levert volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De actie zal binnenkort ook in andere Achterhoekse gemeenten, zoals Aalten, worden uitgevoerd.

In gesprek op de markt

Om inwoners verder te informeren, staan de wijkagent en een boa op zaterdag 1 februari 2025 op de markt in Lichtenvoorde. Hier kunnen inwoners vragen stellen en meer leren over het voorkomen van woninginbraken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.