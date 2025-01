Grol laat overwinning uit de vingers glippen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO / ZUTPHEN – Het eerste elftal van S.V. Grol heeft afgelopen zondag een overwinning, die bij rust al binnen leek, alsnog uit handen gegeven. Na een 2-0 voorsprong in de eerste helft, moest de ploeg van trainer Arjen Nijman bij het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Onur Berk Tastan uit Eibergen genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel. Gezien het spelbeeld een terechte uitslag, vooral door de vechtlust van het bezoekende AZC in de tweede helft. Het team uit Zutphen wist met een ongekende inzet Grol tot het uiterste te dwingen. Het eindresultaat: een aantrekkelijke wedstrijd met een eerlijke puntendeling.

Grol begon sterk aan de eerste helft en creëerde al snel de nodige kansen. In de 29e minuut zette Pepijn Analbers, na een snelle aanval via Luc Berentsen, de thuisploeg op een verdiende 1-0 voorsprong. Vijf minuten later verdubbelde topscorer Luc Berentsen de score met een prachtig doelpunt: 2-0, wat tevens de ruststand was.

Na de pauze kwam AZC als herboren uit de kleedkamer. In de 55e minuut maakte Siem Landman de aansluitingstreffer (2-1), wat de bezoekers vleugels gaf. Lucas Knip bracht in de 71e minuut de stand zelfs op 2-2. Grol herpakte zich en kwam via een kopbal van Mark Hietland, na een goed genomen hoekschop, weer op voorsprong: 3-2. Toch wist AZC in de slotfase nog een punt te redden. Opnieuw was het Siem Landman die in de 85e minuut de eindstand op 3-3 bepaalde.

Opstelling Grol tegen AZC:

Doel: Nick Oude Luttikhuis.

Achter: Davy Schutten (78e Jordi Geelink), Kaj Riteco, Thiemo Wessels (60e Kjell Riteco), Jose Carlos Gonzalez Castellanos.

Midden: Siebe Lantink, Yaluca Meusert, Tiem Rots.

Voor: Mark Hietland, Luc Berentsen, Pepijn Analbers (71e Thijmen Geurink).

Scoreverloop:

29’ – 1-0 Pepijn Analbers

34’ – 2-0 Luc Berentsen

55’ – 2-1 Siem Landman

71’ – 2-2 Lucas Knip

78’ – 3-2 Mark Hietland

85’ – 3-3 Siem Landman

Gele kaarten:

Grol: Siebe Lantink, Luc Berentsen.

AZC: Sven Calot, Raymond Steinvoort, Ronahi Aksan.

Uitslagen Tweede Klasse F:

Grol – AZC: 3-3

WSV – Union: 2-1

Quick 1888 – SC Westervoort: 0-3

VIOD – VVG 25: 0-2

SC Varsseveld – Trekvogels: 1-2

Voorwaarts Twello – SDOUC: 2-4

Jonge Kracht – RKZVC: 3-1

Stand Tweede Klasse F:

SDOUC: 13-32 SC Westervoort: 13-30 VIOD Doetinchem: 13-21 SC Varsseveld: 13-20 Grol: 13-20 Jonge Kracht: 13-20 WSV: 13-20 Trekvogels: 13-17 AZC: 13-16 Quick 1888: 13-14 VVG 25: 13-11 Union: 13-10 RKZVC: 13-10 Voorwaarts Twello: 13-8

Programma Grol 1:

Zondag 2 februari: SDOUC – Grol

SDOUC – Grol Zondag 9 februari: Grol – RKZVC

Grol – RKZVC Zondag 16 februari: Jonge Kracht – Grol

Jonge Kracht – Grol Zondag 23 februari: Inhaal- en bekerprogramma

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.