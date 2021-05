Project ’t Greune Veld Lichtenvoorde

Deel dit bericht













Wijk Het Veld Oost: groener en meer (klimaat)klaar voor de toekomst

LICHTENVOORDE – Eind dit jaar staat het onderhoud van de trottoirs in wijk Het Veld Oost in Lichtenvoorde op de planning. “Dat grijpen we aan om wat extra’s te doen. We willen de wijk namelijk groener maken, én meer (klimaat)klaar voor de toekomst. Dat doen we met het project ’t Greune Veld. Met dit project doen we ook mee aan de prijsvraag: ‘Groene Icoonprojecten’ van de provincie Gelderland”, aldus een woordvoeder van de gemeente Oost Gelre. Wethouder Bart Porskamp trapt het project af op vrijdag 28 mei, om 11.00 uur, door in de wijk een aantal tegels weg te halen en te vervangen door inheemse beplanting.

Vergroenen, aanpak hitte, droogte en wateroverlast

Op veel plekken in Het Veld Oost is veel bestrating en weinig groen. Daarnaast is er wereldwijd, maar ook in Nederland, sprake van klimaatverandering, waarbij we vaker te maken krijgen met hevige regenbuien, waarbij veel water in korte tijd valt. Maar ook met langere periodes van hitte en droogte. Dat zorgt voor problemen, zoals hittestress, droogte en wateroverlast. Daar wil de gemeente Oost Gelre samen met de bewoners van Het Veld Oost wat aan doen. Op gemeentegrond, maar ook in eigen tuin. Bijvoorbeeld door meer inheemse bomen of struiken te planten. Of door parkeerplaatsen anders in te richten. Maar ook door te helpen met het afkoppelen van de regenpijp. Meer groen en minder stenen zorgt voor een aangename omgeving en biedt ruimte aan bijen, vlinders en vogels.

’t Greune Veld – aanpak samen met de buurt

“We hebben dit project ’t Greune Veld genoemd. Graag bedenken we samen met de bewoners van Het Veld Oost hoe een groene wijk eruit kan komen te zien. Daarvoor houden we eerst een digitaal buurtonderzoek (https://tinyurl.com/greuneveld). In een flyer, die een dezer dagen huis-aan-huis wordt bezorgd in Het Veld Oost, staat meer informatie over het project en het buurtonderzoek”.

Wordt ’t Greune Veld een Icoonproject?

De provincie Gelderland heeft een prijsvraag ‘Groene Icoonprojecten’ uitgeschreven. Met ’t Greune Veld doen we mee aan deze prijsvraag. Een groen icoonproject is een project waarbij een plek in een stad of dorp groener wordt gemaakt. En wel op zo’n manier dat er meer variatie komt in planten en dieren en de plek verkoeling biedt bij hitte, regenwater vasthoudt en bezoekers de kans biedt om te bewegen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Een project dat zo iconisch is, dat het anderen inspireert iets soortgelijks te doen. Door mee te doen aan de prijsvraag maken we kans op € 100.000,00, wat we weer kunnen besteden in de wijk