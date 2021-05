Bredevoort Schittert gaat door

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Het Lichtfestival van het Oosten gaat dit jaar door in de eerste twee weekenden van september. In aangepaste vorm door de Corona-maatregelen en op een ander tijdstip door de uitgestelde Zwarte Cross. Het bestuur van Bredevoort Schittert heeft dit besloten in overleg met de Bredevoortse bouwgroepen van de lichttaferelen. Ook is er overleg geweest met de gemeenten Aalten en Lichtenvoorde en de Feestfabriek die de Zwarte Cross organiseert.

Net als vorig jaar vraagt Corona om speciale aanpassingen. Vorig jaar was de succesvolle oplossing ‘Bredevoort Schittert on Tour’ met duizenden auto’s langs feestelijk verlichte boerderijen en buurtschappen. Dit jaar wordt de route verbeterd en uitgebreid met lichttaferelen van onze traditionele bouwgroepen.

Het vaste laatste weekeinde van september is bezet door de Zwarte Cross, daarom zal uitgeweken worden naar de eerste twee weekenden van september (3 t/m 5 en 9 t/m 11 september). Het evenement in Lichtenvoorde wordt ook graag bezocht door veel medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Bredevoort Schittert dus dat zou de organisatie in hetzelfde weekeinde moeilijk maken. Daarnaast moest dan in overleg met de politie het verkeer speciale aandacht krijgen. Door het lichtfestijn over twee weekenden te spreiden hoopt Bredevoort Schittert de drukte per avond te beperken en ook ruimte te bieden aan speciale groepen en activiteiten.

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld ‘Lichtpuntjes’ voor ouderen en mindervaliden. Voor groepen die het extra zwaar hebben in deze coronatijd worden speciale arrangementen georganiseerd zodat zij maximaal kunnen genieten van het lichtfestijn. Ook voor kinderen worden activiteiten gepland. Een alternatieve fietsroute behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen kunnen bezoekers wel of niet hun auto verlaten om de voorstellingen en taferelen rustig te bekijken. Bijvoorbeeld in het vestingpark Sint Bernardus dat dan weer verlicht zal zijn. Flexibiliteit is dus in het programma ingebouwd.