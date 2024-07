Recordaantal bezoekers op de 26e editie van Zwarte Cross

LICHTENVOORDE – De 26e editie van het Zwarte Cross festival was een ongeëvenaard succes met een recordaantal van 265.500 bezoekers. Het uitverkochte evenement bood een mix van motorcross, muziek, theater en stunts, met een uitbundige en gemoedelijke sfeer die de toon zette voor vier dagen vol vermaak.

Primeur: Een Volledige Festivaldag op Donderdag

De aftrap van het festival op donderdag was onvergetelijk. Tegen ieders verwachting in, had de organisatie voldaan aan een opvallende wens van de openingsact Bökkers: vier F16’s vlogen over het hoofdpodium. Om 20:00 uur vond de Levendenherdenking plaats waarbij het festivalterrein vijftig seconden stil was, gevolgd door luid gejuich. Later die avond werd het nieuwe hoofdpodium ingewijd door Hans Klok, die samen met Armin van Buuren en de Syrische operazanger Awn Maarof een spectaculaire show opvoerde.

Circle Pit bij Orgel Joke

Het gevarieerde programma bood vier dagen lang entertainment voor iedereen. Hoogtepunten waren de funkmetal van Living Colour op vrijdag en een optreden van Status Quo op zaterdagavond, waar het publiek luid meezong met ‘Rockin’ All Over The World’. Orgel Joke veroorzaakte een heuse circle pit en op zondagochtend bracht The Maestro & The European Pop Orchestra een symfonische versie van ‘Oerend Hard’ ten gehore.

Hoogstaand Cultureel Vermaak

Op de Theaterweide zorgden Introdans en kleinkunstvedettes Brigitte Kaandorp en Ellen ten Damme voor lange rijen. In het Literair Café Het Ezelsoor lazen schrijvers als Lale Gül, Theo Wesselo en Connie Palmen voor uit eigen werk. Voor wie daarna wat wilde ontspannen, bood de Billenschudden Sletjes Disco in Gaycafé De Kast een plek om los te gaan, waarbij het café zijn tienjarig jubileum vierde.

Geen Zwarte Cross zonder Cross

In de motorcrosscompetities streden rijders in verschillende categorieën om de eer. Micha Boy won in de koningsklasse 500CC, Noel Zanocz uit Hongarije triomfeerde in de 250CC, en Damien Wedage won in de 125CC. De Ladies Cup werd gewonnen door Lotte van Drunen. Het circuit van Lichtenvoorde zag ook de meest creatieve voertuigen voorbij komen in de ludieke crossklassen, met nieuwkomers als de Meer-assenklasse en de Erfgoedklasse.

Extreme Weersomstandigheden

Het festival kende temperaturen tot 31 graden, waarbij extra drinkwaterpunten en gratis zonnebrandcrème werden verstrekt. Op zondag sloeg het weer om met een flinke wolkbreuk, maar gewapend met poncho’s bleef een deel van het publiek onverstoorbaar doorgaan met dansen.

Adequaat Handelen bij Brand

Op de camping brandden drie caravans uit, maar dankzij snel handelen van de campingbezoekers, hulpdiensten en medewerkers bleef de schade beperkt.

‘In Elk Mens Schuilt een Zwarte Crosser’

De traditionele oecumenische kerkdienst werd op zondagochtend geleid door Gijs Jolink, mede-oprichter van de Zwarte Cross, die binnenkort het stokje overdraagt. Samen met eregast Awn Maarof gaf hij een inspirerende speech, waarbij Jolink eindigde in dialect: “Weg met alle vooroordelen! Leer iemand kennen met nieuwsgierige interesse, en je zult zien dat er in elk mens een Zwarte Crosser schuilt.”

De volgende editie van de Zwarte Cross vindt plaats op 17, 18, 19 en 20 juli 2025. De wereldwijde voorverkoop start op 23 november 2024. Voor meer informatie, bezoek www.zwartecross.nl.