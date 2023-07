Steenfabriek De Vlijt krijgt tweede leven bij Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Onderdelen van de gesloopte steenfabriek De Vlijt in Winterswijk zullen een nieuw leven krijgen bij het Bloemencorso Lichtenvoorde. Dankzij de circulaire sloop van de fabriek door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek zullen de stalen spanten, gordingen en dakplaten worden gebruikt voor de bouw van maar liefst vier corsohallen.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde is verheugd over de herbestemming van de materialen van De Vlijt. Corsovoorzitter Thijs Kroezen deelde zijn enthousiasme: “Het is fantastisch nieuws voor onze wagenbouwers. En ik vind het ook wel een mooie gedachte dat De Vlijt als industrieel erfgoed nu bijdraagt aan de instandhouding van ons erfgoed, de Corsocultuur.”

De sloop van de steenfabriek leverde een aanzienlijke hoeveelheid herbruikbare bouwmaterialen op, wat perfect aansluit bij het streven naar duurzaamheid van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Projectleider Akim Weenink benadrukte de verbondenheid van het bedrijf met Lichtenvoorde en het corso: “We zijn blij dat we ze op deze manier kunnen helpen. En dat de herbestemming zo dichtbij is pakt in ons streven naar duurzaamheid ook mooi uit.”

Het aanbod van de bouwmaterialen komt op een cruciaal moment, aangezien meerdere wagenbouwersgroepen behoefte hebben aan nieuwe locaties en hallen. Corsovoorzitter Thijs Kroezen uitte zijn enorme blijdschap over de steun van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek: “Het aanbod geeft de wagenbouwers lucht. Het toont maar weer eens aan dat het corso op een breed draagvlak kan rekenen onder de inwoners en ondernemers. Het corso is van ons allemaal en dat motiveert alle vrijwilligers rond het bloemencorso.”

Op dit moment is de procedure gaande voor de realisering van zeven corsohallen nabij de Boschlaan in Lichtenvoorde. Herman ter Haar, oud-voorzitter van het bloemencorso, is verantwoordelijk voor de gesprekken met de gemeente en de buurt over deze nieuwe corsolocatie. Hij toonde vertrouwen in een succesvolle uitvoering en bedankte de bedrijven die hun hulp aanboden bij het vervoer en de opslag van de materialen.

De overdracht van de materialen vond donderdag 13 juli symbolisch plaats met de aanwezigheid van wethouders Gosse Visser (Winterswijk) en Bart Porskamp (Oost Gelre). Zodra de laatste restanten van De Vlijt zijn verwijderd, kan Winterswijk doorgaan met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein. Tegelijkertijd kan Oost Gelre, als evenementengemeente, verzekerd zijn van een belangrijke bijdrage aan de borging van de corsocultuur in Lichtenvoorde.