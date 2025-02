Team ‘Rhino 1’ winnaar negende editie Expeditie Noordkaap!

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LICHTENVOORDE- Team 2505 Rhino 1 is met 124 punten de winnaar geworden van Expeditie Noordkaap 2025. De tweede en derde plaats gingen naar team 2507 TMI-1 en team 2510 TMI-4. Expeditie Noordkaap is een 8-daagse toertocht met als doel te komen op het noordelijkste puntje van het Europese continent en brengt de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië. Dit jaar zijn er op zondag 26 januari 2025 zeventien teams gestart vanaf de startlocatie in Denemarken.

Voor team 2505 Rhino 1, bestaande uit de Mark Scheepers en Martin Tetteroo, was het de eerste keer dat ze deelnamen aan Expeditie Noordkaap. De Rhino teams reden met 2 teams mee en hadden een goed doel gekoppeld aan hun deelname te weten de Suzuki Rhino Club. Deze club zet zich in voor het behoud en de bescherming van neushoorns, het tegengaan van de stroperij en het beheren van neushoornparken.

Ondanks dat de temperaturen dit jaar niet extreem koudwaren, was het toch een grote uitdaging om de tour te rijden. Met grotendeels temperaturen van rond het vriespunt bevroren en dooiden de wegen op en af, zodat het overal spekglad was. De tocht ging via Zweden en Finland naar de Noordkaap in Noorwegen. Helaas heeft niet iedereen het door de gladde wegen er zonder ongelukken vanaf gebracht en zijn er enkele auto’s van de weg geraakt. Gelukkig konden deze door collega teams weer op de weg getrokken worden en kon met alleenwat blikschade de weg vervolgd worden. Uiteindelijk gleden er tijdens de tour vier auto’s van de weg. Eén team moest de reis vervolgen met een huurauto. Onderweg hebben de teams verschillende activiteiten gedaan waaronder sneeuwscooteren, het maken van een sledetocht achter huskyhondjes en zijn ze met een slee van de olympische baan in Lillehammer geweest.

De deelnemers kunnen terugkijken op een spannende maar geweldige ervaring.

De teams finishten afgelopen zondag rond 17:00 uur bij Hotel/Restaurant De Koppelpaarden in Lichtenvoorde. In 2026 start Expeditie Noordkaap op zondag 25 januari. Er zijn nog plaatsen vrij. www.expeditie-noordkaap.nl

