Zwarte Cross kondigt 420e act op de line-up aan

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

LICHTENVOORDE – Programma aangevuld met Drukwerk, Ziggi Recado en Urbanus. De Zwarte Cross kondigt vandaag opnieuw een reeks nieuwe namen aan. Onder de 65 aankondigingen bevinden zich onder andere Froukje, Da Fuchaman and his Fire Blaze Band, Gitarencoalitie, Hilltop Howlers en Urbanus. Met deze toevoeging aan een toch al volvette line-up telt het programma inmiddels ruim 400 namen.

De organisatie heeft alle telramen, vingers en kladblokken die er maar te vinden waren bij elkaar geschraapt, en kwam na een middagje verwoed turven tot de conclusie dat de Zwarte Cross hiermee het prachtige aantal van 419 acts op de line-up heeft staan. (Daarbij zijn b2b-acts, theatergroepen en bands die gezamenlijk optreden als één artiest gerekend, en is het enorme aanbod aan crossdeelnemers, stunts, omroepers en DJ’s tussendoor buiten beschouwing gelaten in deze opsomming.) De 420e act is de bezoeker zelf: op het Open Podium is iedereen die durft welkom om op de planken te komen staan.

Een heuglijk moment, maar net als bij sneeuwpoppen, prille relaties en de zeldzame bloei van de penisplant geldt ook hier: geniet ervan zolang het duurt, want het is zo weer voorbij. In de aanloop naar het festival worden namelijk nog veel meer artiesten bekendgemaakt, zoals de voorganger van de oecumenische kerkdienst die traditiegetrouw op zondagmorgen in de Megatent plaatsvindt.

Om precies te zijn, zijn dit alle 65 artiesten die de Zwarte Cross deze ronde aankondigt: SERA, Froukje, Tones and I (AU), Urbanus & De Fanfaar (BE), The Dutch Queen Tribute, Staal met Glazen, Drukwerk, Laid Back Country Picker (US), Dawn Brothers, The 925 (BE), Hilltop Howlers, Crackin’ Candy, Sonic Whip, Felix Kröcher (DE), Rob the Nice, Rude Awakening b2b STLTH, O’Simmie, RHouse, 5th Wheel, Macka B & the Roots Ragga Band (UK), Skarra Mucci (FR), Ziggi Recado (AW), Black Omolo (KE), Handkar Trio, Da Fuchaman and his Fire Blaze Band (UK), TYPISCH, The Downbeat Detonators, SterAllures, Dudu Capoeïra, Schuurfeest XL, DJ Benno, DJ Peter Smit, Mara Wells, Joël Domingos, Jaap & Pim, IMANI, Dani Deaux, Siggy & D1ns, Djeck & The Mandem, Coco, Mitch Wijnbergen, CRIZ, DJ P-Red, Schuifmof Soundsystem, MOTORKONTJE, Gitarencoalitie, Radio Wegbrand, Osterberg, MoNoMaN oNeMaNbaNd, Alice Springs, TikTok Tammo, Lezing over straatnamen met name, Buurthuis de uitlaat, Radboud Reflects, The Trick Brothers (CZ), Donny Ronny, Kunstbende, Special TV Muziekshow, SpraakLab, Zwarte Cross Talententuin, Ronald Snijders, Sid Bowfin (UK), Oecumenische kerkdienst, Best wel Bizar en Holland’s Next Embryo Model.

Op crossgebied zijn de motoren nu al flink aan het ronken. Nieuw dit jaar is namelijk de Zwarte Cross Open: zes landelijke kwalificatiewedstrijden waarbij deelnemers zich kunnen kwalificeren voor de grote finale op de Zwarte Cross. Inmiddels hebben de eerste drie kwalificatierondes plaatsgevonden met vele honderden deelnemers, onder wie bewezen podiumkandidaten als Joël van Mechelen, Boris Blanken en Kjeld Stuurman. De volgende wedstrijd is op 12 mei op Texel; net als de overige rondes is deze gratis te bezichtigen voor publiek.

De Zwarte Cross vindt plaats van 18 tot en met 21 juli 2024 in Lichtenvoorde. Al eerder kondigde het festival onder andere De Jeugd Van Tegenwoordig, Status Quo, Joost en Hans Klok aan. Wie zin heeft om een keer mee te komen genieten van deze ‘kermis zoals God ‘m bedoeld heeft’, heeft geluk: voor de schappelijke prijs van € 37,50 zijn er nog tickets beschikbaar voor de donderdag, die dit jaar voor het eerst als volwaardige festivaldag is ingericht.

www.zwartecross.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)