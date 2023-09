Lezing over volkstradities bij Kaasboerderij Weenink in Lievelde

LIEVELDE – Op donderdag 26 oktober organiseert Kaasboerderij Weenink in Lievelde een lezing over verschillende volkstradities en -verhalen. Schrijver en historicus Jan Bornebroek zal op deze avond inzicht verschaffen over diverse onderwerpen, zoals de veelzijdige gebruiksmogelijkheden van de vlierbessenstruik en de symbolische waarde van geveltekenen op boerderijen.

Het evenement begint om 19:30 uur op de Eimersweg 3 in Lievelde. Bezoekers worden ontvangen met koffie en versnaperingen, en een drankje in de pauze is tevens inbegrepen in de entreeprijs van €12,50. Gezien het beperkte aantal beschikbare plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk. Aanmeldingen kunnen verstuurd worden naar info@vvvoostgelre.nl, of persoonlijk bij de VVV-kantoren aan de Korte Rapenburgsestraat 5E in Lichtenvoorde of de Kevelderstraat 1 in Groenlo.

Door de lezing wordt een nieuwe blik geworpen op alledaagse objecten en aspecten van de natuur, wat bezoekers de kans biedt om de wereld om hen heen in een ander licht te zien. Het event belooft een leerrijke avond te zijn voor iedereen die interesse heeft in folklore, geschiedenis en natuur.

