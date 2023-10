Theaterstuk over mantelzorg te zien in Koppelkerk, gevolgd door lezing van auteur Christine Otten

BREDEVOORT – Het bekende theatergezicht Pauline Redlich, die in 2022 in de schijnwerpers stond als genomineerde voor de Shakingtree Award, presenteert haar actuele voorstelling ‘Zeikwijf in Mantelzorgland’ in de Koppelkerk. Deze voorstelling werpt licht op het leven van Redlich en biedt tegelijkertijd een breed perspectief op de uitdagingen waarmee een doorsnee mantelzorger dagelijks wordt geconfronteerd. “Het stuk verbeeldt de hectiek van een leven in constante alertheid. Het publiek krijgt een inkijk in de turbulente wereld van de mantelzorg”, vertelt Pauline.

Geïnteresseerden die het leven van een mantelzorger willen begrijpen of zich willen verdiepen in het thema, worden van harte uitgenodigd op donderdag 26 oktober. De deuren van de zaal openen om 19:00 uur, waarna de voorstelling om 19:30 uur zal aanvangen en duurt tot 22:15 uur. Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor €16,75 en op de avond zelf voor €17,50.

Op de avond na de theatervoorstelling, vrijdag 27 oktober, verwelkomt de Koppelkerk journalist en auteur Christine Otten. Otten, bekend van haar bijdragen aan De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland, verwierf nationale bekendheid met haar roman ‘De laatste dichters’ uit 2004. Ze zal spreken over haar literaire werk, waaronder haar meest recente publicaties en projecten. “Ik schrijf vanuit een verlangen naar verbinding en het overstijgen van mijn eigen beperkte perspectief”, aldus Otten. De avond begint met een ontvangst om 19:30 uur, gevolgd door de lezing om 20:00 uur. Tickets voor deze avond zijn in de voorverkoop beschikbaar voor €10,00 en kosten aan de deur €12,50.

