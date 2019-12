Midwinterfair Museum Erve Kots.

Traditie getrouw organiseert: “Erve Kots” aan het eind van het jaar de “midwinterfair”

LIEVELDE – Als u op 28 of 29 december 2019 het openluchtmuseum van Erve Kots betreedt, neemt u een grote stap terug in de tijd. Hier kunt aan den lijve ondervinden hoe de boer hier woonde en werkte inclusief vee en familie. Ga mee op reis naar het verleden en geniet van de verhalen over het vorige leven en de ambachten.

Diverse oude ambachten zoals de rosoliemolen, koper slaan, klompen maken, touw draaien, zagen, bezem binden, grols breiwerk, knipmutsen op maken en vele anderen.

Net als voorgaande jaren neemt de Compagnie van Grolle hun intrek in het Los Hoes om daar te leven en werken als in 1627 ten tijde van de slag om Grolle. Naast de oude ambachten ook ambachten uit deze tijd zoals, vogeltaarten, jams, zilversmid, sieraden, kleding en kaarten

Voor de kinderen is er veel vertier zoals de puzzeltocht door het museum, een broodje bakken, workshops en niet te vergeten de speeltuin!

De entree museum bedraagt voor volwassenen € 4.50

Kinderen € 2.50

Combinatieprijs Bier Experience en Museum

Volwassenen € 12,50 en kinderen € 6,50

www.ervekots.nl