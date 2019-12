Openluchttheater zet rem op donateurschap

Magische grens van 3.000 begunstigers bereikt

EIBERGEN – Gerja Eggink is de 3.000ste donateur van Openluchttheater Eibergen. De Borculose schreef zich deze week op de website van het theater in als begunstiger. ‘’Ongelooflijk. In 2009 was het theater feitelijk failliet en nu springlevend’’, aldus het bestuur. De enorme toestroom heeft ook een keerzijde: Vrijwel alle tickets voor optredens van ‘grote artiesten’ raken al uitverkocht tijdens de speciale donateurs-voorverkoop. Omdat zelfs begunstigers soms achter het net vissen wordt op 1 januari de rem gezet op het donateurschap.

Afgelopen jaar kwamen er via het digitale donateursformulier 479 nieuwe aanmeldingen binnen. Deels ging het om begunstigers die een bepaald concert niet wilden missen en daarom nog snel voor 10 euro donateur werden. ‘’Zo heeft de aankondiging van André Hazes ons tientallen nieuwe donateurs opgeleverd. Prachtig natuurlijk, maar de run op tickets was zo groot dat het in no-time was uitverkocht en donateurs die al jaren begunstiger zijn achter het net visten.’’ Om die reden werd eerder al besloten het aantal tickets die donateurs met voorrang kunnen kopen werd teruggebracht van vier naar twee.

1 januari

Om het ‘impuls-donateurschap’ af te remmen zijn de spelregels voor particuliere donateurs aangepast; wie zich voor 1 januari inschrijft profiteert komend seizoen mee van de speciale donateurs-voorverkoop. Wie zich later aanmeldt ontvangt wel alle nieuwsbrieven, maar kan pas in 2021 met voorrang kaarten bestellen. Aan het zakelijk donateurschap worden geen restricties gesteld, omdat dit aantal, met 190, in verhouding klein is.

Als er onderhandelingen met artiesten zijn afgerond wordt dit zo snel mogelijk naar buiten gebracht. Bij grote artiesten is er altijd een donateursvoorverkoop. Die is doorgaans 10 dagen later en altijd op zaterdag 10:00 uur. Dit is op verzoek van veel donateurs, die aangeven op deze dag tijd te kunnen vrijmaken.

Achter de schermen is het openluchttheater druk met de programmering 2020. Daar zitten ook weer ‘grote namen’ bij. Met sommige artiesten zitten de gesprekken in de eindfase. Het openluchttheater wordt volledig gerund door vrijwilligers en ontvangt geen subsidie.