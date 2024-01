V.V. Erix neemt zelf beheer en onderhoud van sportaccommodatie over

LIEVELDE – Op 10 januari heeft wethouder Bart Porskamp, de gebruikersovereenkomst met voetbalvereniging Erix ondertekend. Vanaf 1 januari 2024 ligt het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie in Lievelde bij de vereniging zelf. Wethouder Porskamp benadrukt: “Dit is een mooie ontwikkeling, die goed aansluit bij het sportbeleid van onze gemeente.”

Sportpark Toekomstbestendig Maken en Houden

Het onderhoud van het sportpark wordt duurzamer en minder arbeidsintensief. Dit omvat onder meer de inzet van robotmaaiers. Ook wordt een ondergrondse beregeningsinstallatie ingezet. Voorzitter Han Ressing vertelt: “Vanaf 1 januari ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud volledig bij onze club. We zijn trots dat we deze kans krijgen om ons sportpark toekomstbestendig te maken. We ontvangen hiervoor financiële steun van de gemeente, maar de inzet van onze vrijwilligers blijft cruciaal. Zij zijn onmisbaar!”

Harmonieus Proces Leidt tot Afspraken voor de Toekomst

Het proces van samenwerking tussen de voetbalvereniging en de gemeente verliep harmonieus. Beide partijen zijn tevreden over de gang van zaken. De vereniging heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in het ontwikkelen van een toekomstbestendig plan, en nam het voortouw in de onderhandelingen. Na diverse inhoudelijke gesprekken is een gebruikersovereenkomst opgesteld. Wethouder Porskamp zegt hierover: “De vereniging heeft zich uitstekend ingeleefd in de materie en kwam met realistische voorstellen. De vereniging krijgt meer zelfstandigheid, maar blijft in beeld voor regelmatige evaluaties en updates over de ontwikkelingen.”

