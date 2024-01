Martine Letterie: Inspirerende verhalen door de tijd heen in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Al ruim 25 jaar schrijft ze boeken voor mensen van alle leeftijden: van kinderen tot adolescenten tot volwassenen. Op vrijdag 26 januari is Martine Letterie te gast bij de Koppelkerk – waar ze in de middag basisschoolkinderen zal ontvangen en in de avond een lezing zal geven.

Dol op geschiedenis

Martine Letterie schrijft al meer dan vijfentwintig jaar, voornamelijk boeken voor kinderen en jongeren maar soms ook voor volwassenen. Omdat ze dol is op geschiedenis, spelen veel van haar boeken in het verleden. Van de Romeinse tijd tot de jaren zestig, aan bijna alle periodes heeft ze wel eens aandacht besteed, maar de Tweede Wereldoorlog is een terugkerend en belangrijk thema in haar werk.

Martine vertelt graag over haar werk. Tijdens haar bezoek aan de Koppelkerk zal in ieder geval haar nieuwste boek ‘Kinderen van ver’ aan bod komen. Wanneer ze scholen bezocht, kreeg Martine namelijk regelmatig de vraag van kinderen ‘Waarom schrijf je niet over mijn oorlog?’ Het boek ‘Kinderen van ver’ is een eerste antwoord op dit vraag, en het brengt de verhalen van kinderen van nu die een vluchtverleden hebben indringend naar voren, en dichterbij. Ook zal er ruimte zijn om te praten over eerdere boeken van Martine, zoals ‘Verboden te vliegen’ en ‘Waarom de maan verdwijnt’.

In gesprek met jong en oud

“Het bezoek van Martine Letterie aan de Koppelkerk is extra bijzonder. Het is het eerste literaire bezoek van 2024 en daar wordt een feestje voor jong & oud van gemaakt. ‘s Middags komen leerlingen van basisschool het Bastion in Bredevoort naar haar luisteren en met haar praten, en ‘s avonds zijn ouders, bibliothecarissen, leerkrachten en andere ‘volwassenen’ van harte welkom in de Koppelkerk. Benieuwd wat uw (klein- of buur)kind die dag meegemaakt heeft? Martine zal zeker ook vertellen over haar ervaringen met de kinderen eerder die dag.

Bron(nen) & Afbeelding(en)