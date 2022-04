Moederdagactie Borculo: ontbijt voor 60 moeders

BORCULO – Onder het motto ‘Borculo Bruist’ organiseert de Stichting Promotie Borculo in opdracht van de Borculose Ondernemers Vereniging dit jaar weer de Moederdagactie. Daarbij worden 60 moeders verrast met een heerlijk Moederdag ontbijt. De actie loopt van maandag 2 mei tot en met zaterdag 7 mei.

Meedoen is simpel, klanten kunnen het speciale Moederdag formulier invullen en deze deponeren in de daarvoor bestemde Piramides die op verschillende plekken in Borculo staan. De formulieren, waarop naam en adres moeten worden ingevuld, liggen bij alle BOV-leden die deze aan alle betalende klanten uitdelen.

Op zondag 8 mei Moederdag worden tussen 9.00 en 10.00 uur de 60 gelukkige moeders, die door loting zijn bepaald, verrast met een heerlijk Moederdag ontbijt. Daarnaast wordt er ook nog een lunch voor 6 personen weggegeven. De ingevulde formulieren kunnen worden gedeponeerd bij:

Albert Heijn, Electro World Hogeweg, Schuurman Schoenen en Dick Meilink Mode.

