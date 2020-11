Achterhoekse ondernemers slaan de handen ineen – “Loat ow niet kisten”

ZIEUWENT – Het Zieuwents bedrijf De Timp en het Achterhoekse Nathals Bier slaan de handen in één en lanceren mooie houten cadeaukisten vol met lekkere streekproducten. De zes verschillende kisten hebben ludieke namen als “Stamppotspektakel”, “Kearls kist” en “Knap je van op kist”. Goedgevulde kisten om cadeau te geven aan vrienden of werknemers of om met gezin of vrienden een gezellige avond te hebben. Da’s goed veur de moed!

Samenwerking tussen Achterhoekse ondernemers

De initatiefnemers Luuk Domhof van de Timp uit Zieuwent en Tijn Spekkink van Nathals Bier uit Toldijk werken samen met ondernemers uit de streek. Noaberschap en de Achterhoek zijn met elkaar verbonden. Samen moeten we het doen. Zeker in deze tijden. Dat is ook de achterliggende gedachte van ‘Loat ow niet kisten!’ Zo worden de groenten voor de kisten geleverd door Gert Smits uit De Heurne, het vlees is van Slagerij Beerten uit Zieuwent, het fruit van Fruitbedrijf Horstink in Rha, sigaren van Schimmel in Zutphen en Whisky van Distilleerderij de Bronckhorst uit Zelhem.

Knap je van op kist en Stamppotspektakel kist

Tijn Spekkink van Nathals Bier: ‘In ons mooie Oosten is er zoveel topspul te halen. Er zijn zes verschillende kisten samengesteld, voor ieder wat wils. Brownies, eigenzinnige borrelhappen, verse groenten en fruit, onderscheidend vlees waaronder stoofvlees maar bijvoorbeeld ook drankjes uit de regio en leuke spelletjes. Zo is er het ‘Stamppotspektakel’ dat wekelijks varieert en ‘De knap je van op kist’ met vers fruit uit de streek, groenten en fruitsappen. Proef het echte leven met de exclusieve ‘Kearls Kist’ met sigaren, bier en whisky. Of raak elkaar met een ‘Doosje Vol Liefde’ met heerlijke huisgemaakte brownies door Bo uit Zieuwent’.

Oppepper voor werknemers of vrienden

Luuk Domhof: ‘Je kunt de kisten aan werknemers cadeau doen als oppepper, maar ze zijn ook leuk om jezelf en vrienden mee te verwennen. Bij elke kist kan een persoonlijke boodschap worden toegevoegd. Voor bedrijven en organisaties kunnen we de kist helemaal personaliseren door er het bedrijfslogo op te zetten, te vullen met lekkere producten of er een origineel eigen “Loat Ow Niet Kisten” spel aan toe te voegen. De pakketten zijn ook zeer geschikt als Kerst- of relatiegeschenk. Kom moar op, niks is te gek! Zo kunnen we er samen een mooie stunt van maken. Doar hej wat an!’

De voedselbank en duurzaamheid

Tijn Spekkink: ‘We hechten als Achterhoekse ondernemers waarde aan duurzaamheid. Transportbewegingen worden beperkt aangezien de producten uit de Achterhoek komen en daar ook worden verspreid. Voor ieder pakket dat wordt verkocht, gaat één product naar een Achterhoekse voedselbank. Ons motto: steek elkaar een hart onder de riem, doe leuke dingen, zorg goed voor elkaar en onthoud altied; Loat Ow Niet Kisten!



Voor meer informatie: www.loatownietkisten.nl