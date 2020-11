Plat Gespöld 2020 gaat niet door

ULFT – Streektaalfestival Plat Gespöld, dat 8 november in de Popzaal van DRU Industriepark zou worden gehouden, gaat niet door. De coronamaatregelen van het kabinet betekenen een definitief einde voor de versie 2020. Eerder werden al beperkende maatregelen opgelegd.

Nu de Popzaal twee weken op slot gaat, heeft de organisatie besloten volgend jaar september te gaan voor een nieuwe editie. “Heel spijtig”, legt Diana Abbink, mede-organisator van Plat Gespöld. “Het festival moest al een keer worden uitgesteld. Tot twee keer toe kregen we te maken met beperkende toeschouwersaantallen. Zo werd het festival steeds verder uitgekleed. Volgend jaar september hopen we weer een “normale” Plat Gespöld te kunnen brengen. We hopen dat we dan een beroep mogen doen op dezelfde gastartiesten want we hadden dit jaar een prachtig omlijstend programma gepland.”

Gelderse Kleiroze

De Gelderse Kleiroze is het belangrijkste onderdeel van Plat Gespöld. Deze wordt wel toegekend. “Jazeker”, vertelt Diana Abbink. “In 2019-2020 zijn mooie muziekproducties in onze streektaal gemaakt. Dat willen we ondanks de corona graag blijven benadrukken en belonen. Andere jaren kreeg het publiek ook een stem, maar nu moeten we volstaan met het oordeel van de jury. De Gelderse Kleiroze, hét Oostgelders scholderklöpke voor een haevig liedje in de streektaal, gaat naar Peter Loeters met het lied Gi-j zit in mien ziel.”

Peter Loeters

Tekstdichter Wil Lanters schreef Gi-j zit in mien ziel voor zijn vrouw en vroeg Peter Loeters hiervan een studio-opname te maken. Genomineerd waren ook Waorhen van Sandra Vanreys en Ik heb ow schat van Udo & Denise.

Peter Loeters is zanger/ gitarist en treedt sinds 1985 op. Na een opleiding klassiek gitaar aan het conservatorium speelde hij van 1985 tot 1991 in het professionele showorkest “Take It Easy”. In 1991 vestigde hij zich als zelfstandige muzikant en vormt hij samen met toetsenman John te Dorsthorst “Bonaparte”.

De uitreiking van De Gelderse Kleiroze vindt op een nog nader te bepalen datum plaats. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, een van de organisatoren van het festival, wil een clip opnemen van het haevig liedje, waardoor toch iets tastbaars overblijft van Plat Gespöld 2020.