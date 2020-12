ENSCHEDE/LIEVELDE – Vanaf 1 januari 2021 gaan Axent Groen en Hacron Groen verder als één organisatie onder de naam Axent Groen. “Met deze fusie bekrachtigen we de succesvolle samenwerking die we al in 2016 gestart zijn. Als één organisatie kunnen we nóg grotere stappen zetten in het realiseren van vakinhoudelijke en maatschappelijke impact”, aldus Wietse Wes, directeur Axent Groen.

“Wij hebben een duidelijk doel: onze opdrachtgevers, medewerkers én de gebruikers van het groen laten genieten. Mensen zien genieten van de leefomgeving die wij creëren en onderhouden; dát is genieten. Maar ook mensen die extra begeleiding nodig hebben zien groeien in kunde,

Persoonlijkheid en vitaliteit is genieten!’

Axent Groen is in 2015 ontstaan en opereert voornamelijk in Twente, Salland en Epe. Hacron Groen is in 1973 gestart als onderdeel van de voormalige SW organisatie Hamelandgroep en richt zich meer op groenprojecten in de Achterhoek en Liemers. Met de komst van Vebego is Hacron Groen in 2011 verzelfstandigd. Vanuit de zes vestigingen in Enschede, Lievelde, Borculo, Zwolle, Epe en Winterswijk vertrekken dagelijks ruim 350 collega’s naar de diverse groenprojecten in de regio Midden en Oost Nederland.

Van een aanleg en onderhoud van de groene buitenruimte tot het beheer van ruim 250 voetbalvelden. Van boomverzorging en landschapsbeheer tot volledige overname van de gemeentelijke buitendienst.

Axent Groen behoort tot het familiebedrijf Vebego. “We delen internationale innovaties, kennis en ontwikkelingen met betrekking tot onder andere burgerparticipatie in het groen, klimaatveranderingen en het stimuleren van de biodiversiteit met onze collega Vebegogroenbedrijven. Deze kennis laten we ten goede komen aan onze opdrachtgevers, een perfecte combinatie met onze regionale aanwezigheid en betrokkenheid”, aldus Wesx