Carbidschieten, sla een jaar over!

OOST GELRE – Carbidschieten is zeker in de Achterhoek en in Oost Gelre een jaarlijks terugkomend gebruik tijdens de jaarwisseling. Het is onder voorwaarden toegestaan in de gemeente Oost Gelre. Vanwege de lockdown en het grote aantal besmettingen doet de gemeente Oost Gelre een dringende oproep: “sla een jaar over.

Degene die toch willen carbidschieten moeten dit melden bij de gemeente Oost Gelre (aanmeld pagina) . Dit jaar zijn er aangepaste tijden dat er met carbid mag worden geschoten. Het mag alleen tussen 10.00 en 18.00 uur. Dat is in lijn met de maatregelen die ook de andere Achterhoekse gemeenten nemen. Aanmelden kan tot maandag 28 december

Omdat carbidschieten niet voor beginners en ‘amateurs’ is, is de veiligheidscampagne BOCK gestart. Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen door een BOCK. De BOCK is de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Het is een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips. En dat niet alleen. Want de BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen, houdt anderhalve meter afstand en zorgt ervoor dat de grootte van de groep klopt met de coronaregels. Zo houden we oog voor de gezondheid tijdens en ná de jaarwisseling.

De eerste tips gaan over de voorbereiding: over persoonlijke bescherming voor het gehoor en de ogen, over EHBO en blusmiddelen. De laatste tips geven aanwijzingen om het carbid zelf veilig aan te steken, het schieten met ballen en de benodigde afstand tot de melkbus.

