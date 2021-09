Corsogroep Lansink-Bluiminck wint Dahlia Kunstobjectenroute

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Met 3860 punten werd corsogroep Lansink-Bluiminck vanmorgen uitgeroepen tot winnaar van de Dahlia Kunstobjecten Route. Hun creatie ‘Schijtbeesten’ kreeg de meeste punten van de vakjury. In 2019 wonnen zij het bloemencorso ook al met hun wagen ‘Chocolade’. In de Vrije Klasse won het Marianum met hun Papieren Dahlia Kunstwerk de eerste prijs.

Voorzitter Herman ter Haar is erg tevreden over de kwaliteit van de kunstobjecten: “Achteraf bezien kun je stellen dat we op 16 april de goede keus hebben gemaakt door het corso af te gelasten en vol te gaan voor een Dahlia Kunstobjecten Route. Die snelle beslissing gaf ons een voorsprong en de gelegenheid om de kwaliteit van onze kunstobjecten sterk te verbeteren in vergelijking met vorig jaar. De DKR 2021 is geen 2.0 maar 3.0 geworden! De duidelijke uitleg van Heleen Rooks, Rick Luttikhold en Rudie Pierik van de werkgroep ontwerpers heeft ook erg geholpen bij de inpassing van de kunstobjecten in de omgeving. Daarin hebben we ons dit jaar duidelijk onderscheiden in Nederland. De objecten waren meer dan stilstaande objecten op een willekeurige plek en dat past ook erg in het voornemen om meer blijvende kunstobjecten te plaatsen in Lichtenvoorde. We kunnen dan ook met veel voldoening en trots terugkijken op deze hopelijk laatste editie van de Dahlia Kunstobjecten Route.”

Uitslag 2021

Vervolgens werd Lansink-Bluiminck uitgeroepen tot de grote winnaar van de Dahlia Kunstobjecten Route 2021. Herman ter Haar: “De jury omschrijft het kunstwerk als een sublieme compositie met een uitstekende vormgeving. Het is hilarisch. Verder is er prachtig gebruik gemaakt van alternatieve materialen voor de snavel en poten en hebben de poten een mooie vorm/structuur. Het grijs van de stenen en de vogel was erg mooi. Het leek of een kraag aanwezig was bij vogels. Het anker is mooi van vorm, de vlekken van de poep hebben een grappig effect. Het geluid, het poepen en de interactie met publiek was goed. Het verendek perfect zichtbaar, algehele afwerking perfect.” aldus Herman ter Haar. Over het kunstwerk van het Marianum zei de jury “Zeer innovatief! Het papiergebruik gaf het kunstwerk een wonderlijk effect. Zeer goede kleurcombinatie.”

Corsogroepen Plaats Groep Titel Punten 1 Lansink-Bluiminck Schijtbeesten 3860 2 De Witte Brug Schroothondje 3535 3 Hooiland Ravage 3530 4 Groep Rensing Het perfecte plaatje 3500 5 Veur Mekare?! Heterdaad 3480 6 Harbers-Paul Kippig 3470 7 6Kamp Mozaïek 3450 8 Kwintet Beet! 3400 9 De Lummels Slöp’n 3395 10 Geschud(t) Een bonte camouflage 3390 11 Marneth Walk Through Art Galary 3370 12 Boschlaan Broedplek voor nieuwe aanwas 3350 13 Teeuws Good wearzeen 3290 14 Groep van Ons Wasdag 3270 15 Zieuwentseweg Climb Experience 3260 16 Van Reedestraat Regenwormen 3230 17 Vedut Nogal Created by Nature 3220 18 Boschkempers Bovengronds 3180 Vrije Klasse Plaats Groep Titel Punten 1 Marianum Papieren Dahlia Kunstwerk 800 2 PKN Co-exist 700 3 Careaz Halverwege 620 4 Rabobank ism Scouting Bernardusgroep & 560 CorsoKIDS Plaats Groep Titel Punten 1 De Rangers De jager 800 2 Rensing Kids Het Vikingschip 700 3 Lansink-Bluiminck Jeugd BoerderIpad 620 4 Marneth Kids Jonge Meesters 560 5 Kleintje Buurt Buskruit! 520 6 Ties, Siem, Ole en Elin Space 500 7 Zieuwentseweg Kids Muurbloempjes 480 8 Teeuws Kidz Winnie de Poeh 460