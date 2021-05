Digitheek nieuw onderdeel van Bibliotheek

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – De Bibliotheek Oost-Achterhoek gaat haar dienstverlening uitbreiden met een Digitheek. In de Digitheek kunnen korte workshops op digitaal gebied gevolgd worden. Gratis en zowel voor leden als voor niet-leden. De pilot start eind mei in Lichtenvoorde, als de coronamaatregelen het toelaten.



Digitheek

In de Digitheek worden korte workshops gegeven, over diverse digitale onderwerpen. Van uitleg over wandelapps, tot zoeken in digitale foto-archieven, van uitleg over handige biebapps tot het maken van fotoboeken. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand staat er een ander thema in de belangstelling.

“Uit een vorig jaar gehouden enquête bleek de belangstelling voor korte workshops erg groot te zijn”, aldus communicatiemedewerker Resy Oonk. “Graag gaan we hier dan ook gehoor aan geven. De workshops zijn heel laagdrempelig. Er wordt kort iets uitgelegd en daarna kunnen de deelnemers onder begeleiding oefenen met de kennis die ze opgedaan hebben. In een uurtje worden ze heel veel wijzer en mochten ze daarna nog vragen hebben, dan kunnen ze altijd terecht bij onze digitale spreekuren”, aldus Oonk.

De pilot van de Digitheek start in de Bibliotheek van Lichtenvoorde, waar de cursusruimte ‘De Dahlia’ onderdak zal gaan bieden aan deze nieuwe activiteit. Resy vult aan: “Als deze pilot een succes blijkt te zijn, gaan we het uitrollen naar onze andere vestigingen.”



Fiets- en wandelapps

De eerste Digitheekbijeenkomst staat op vrijdagmiddag 28 mei op het programma. Het onderwerp is dan ‘Fiets- en wandelapps’. Onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels wordt de workshop die middag twee keer georganiseerd: van 14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Inschrijven is mogelijk via de website: www.oostachterhoek.nl/digitheek of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929. Deelname is gratis.



Programma 2021-2022

In de Bibliotheek is een flyer beschikbaar met alle data en onderwerpen voor het seizoen 2021-2022. Het programma is ook terug te vinden op www.oostachterhoek.nl/digitheek.

