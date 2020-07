Fanatieke figuranten gezocht uit Oost Gelre

Achterhoek in Beweging zoekt per gemeente naar ongeveer 15 figuranten die hun club of vereninging in de video vertegenwoordigen. Bij voorkeur gaat het om 2 personen per vereniging. Je vertegenwoordigt jouw vereniging bij voorkeur in de clubkleuren en/of met attributen/instrumenten van jullie vereniging. Iedereen mag deelnemen, van jong tot oud, van muziekvereniging tot sportvereniging en van vrijwilliger tot fanatiek supporter. Iedereen die een bijdrage levert aan een vereniging is van harte welkom.

Achter de schermen is Achterhoek in Beweging druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe video. Dit keer over het verenigingsleven in de Achterhoek: de grootste vereniging van Nederland! Voor deze video zijn we op zoek naar filmsterren uit Montferlandse verenigingen. Schittert jouw vereniging straks ook in deze video?



De opnames zijn op zaterdag 8 augustus. De exacte locatie volgt nog, het zal in ieder geval ergens in de Achterhoek zijn. Het exacte tijdstip is nog niet bekend, maar je moet er rekening mee houden dat je ongeveer één dagdeel in de ochtend of in de middag kwijt bent. Op basis van de aanmeldingen wordt de definitieve planning gemaakt voor het tijdstip en de locatie.

Meld je uiterlijk 1 augustus aan

De video dient na de zomervakantie bij de start van het verenigingsseizoen helemaal klaar te zijn. De opnames moeten daarom wel op korte termijn plaatsvinden. Het is erg kort dag, daarom vragen we je om dit verzoek binnen de vereniging zo spoedig mogelijk uit te zetten. Deel de oproep daarom op jullie website, social media, per e-mail en in Whatsapp groepen. Hoe meer, hoe beter! Het verzoek is om je vereniging en figuranten uiterlijk 1 augustus aan te melden bij Achterhoek in Beweging via communicatie@ achterhoekinbeweging.nl.

