Geen nieuwjaarsduik in Oost Gelre

OOST GELRE – In 2021 wordt er geen Nieuwjaarsduik georganiseerd. Dat heeft de organisatie gisteren bekend gemaakt.

“De knoop is doorgehakt… er komt géén nieuwjaarsduik op 1 januari 2021 in Oost Gelre! En dat vinden we als organisatie meer dan jammer. Maar het is helaas even niet anders. Het coronavirus moet eerst onder controle zijn. Hopelijk kunnen we volgend jaar om deze tijd met onverminderd enthousiasme de duik van 2022 gaan voorbereiden…”, staat te lezen op Facebook Nieuwjaarsduik Oost Gelre.