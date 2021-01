Gratis online workshop ‘Animatie met Lego’ bij BIEBlab Kunstwijs

OOST-ACHTERHOEK – Op woensdag 20 en woensdag 27 januari organiseert BIEBlab Kunstwijs twee gratis online workshops. Deze interactieve workshop staat in het teken van het maken van een animatie met Lego. Momenteel is het niet mogelijk om de BIEBlab-bijeenkomsten te laten plaatsvinden in onze vestigingen Ruurlo, Eibergen en Lichtenvoorde, maar online deelnemen kan dus wel. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert het BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. De online aanmelden kan op onze site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab). Deelnamekosten: gratis. Wees er snel bij, want er is plek voor 10 deelnemers per bijeenkomst.

Animatie met Lego

Zolang er LEGO is kan elk steentje de wereld zijn. Als we afspreken dat een oranje doorzichtig steentje vuur is, dan is dat zo in je spel. We gaan een stop-motion-animatie met LEGO maken. Voor we beginnen met het maken van de foto’s moet bedenken hoe het verhaal loopt en leg je alle stenen klaar. Van alle foto’s samen maakt de computer een filmpje. Aan het eind gaan we samen naar elkaars filmpje kijken en kijken we of het avontuur te volgen is, en of het gaat zoals je het had bedacht.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’

Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.