SKB Winterswijk opent nieuw scopiecentrum

“We zijn er erg blij mee en kunnen een hele tijd vooruit”

WINTERSWIJK – Deze week heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) haar nieuwe scopiecentrum in gebruik genomen. Een mooi moment: “We zijn erg blij met de extra ruimte, de aangename sfeer en de moderne spreek- en behandelkamers”, vertelt senior endoscopie-verpleegkundige Ilone Jansen.

In het scopiecentrum komen patiënten voor een onderzoek van de maag, de darmen of de longen. Met een flexibele camera (de endoscoop) wordt onderzocht hoe de maag, darmen of de longen er van binnen uitzien. Ook mensen voor wie verder onderzoek belangrijk is na het bevolkingsonderzoek darmkanker, komen hier voor het vervolgonderzoek.

“Fijn voor patiënten”

Het endoscopiecentrum is verhuisd van de begane grond naar de eerste verdieping. De afdeling bevindt zich nu tegenover de afdeling Dagopname. Voor veel patiënten is dit een voordeel omdat voor een deel van de onderzoeken een dagopname nodig is. “De rit daar naar toe is nu nog maar heel kort en dat is erg fijn voor patiënten. Daarnaast is de sfeer op onze nieuwe plek aangenaam en modern. Zo zijn in de behandelkamers afbeeldingen van wolken op het plafond gedrukt als afleiding tijdens het onderzoek”, vertelt Ilone.

Moderne inrichting

De nieuwe locatie en moderne inrichting biedt ook voordelen voor medewerkers en het werk. “Behalve dicht bij de afdeling Dagopname zitten we nu ook dichtbij de Centrale sterilisatie afdeling. Deze afdeling reinigt de instrumenten die we gebruiken”, vertelt Ilone. Daarnaast biedt het nieuwe centrum extra spreekkamers voor artsen en verpleegkundigen. Ook is er een gezamenlijke personeelsruimte voor onder meer overleg of scholing.

Pijnbestrijding

De nieuwe locatie biedt ook plek aan het specialisme Pijnbestrijding. Mensen met chronische pijnklachten kunnen hier na verwijzing van de huisarts terecht voor een consult met de specialist en/of voor behandeling en verlichting van hun klachten.

“In de wolken”

Het nieuwe scopiecentrum is uiteraard ingericht volgens de nieuwste richtlijnen. Daarmee is het SKB goed uitgerust voor de toekomst. “Hier kunnen we weer een hele tijd mee vooruit. We zijn helemaal in de wolken” besluit Ilone.