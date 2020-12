Herplaatsen Mozaïeken Joop Kruip

LICHTENVOORDE – Afgelopen donderdag, 26 november, werden de eerste mozaïek elementen teruggeplaatst bij het nieuwe IEKC te Lichtenvoorde. De zes mozaïekelementen, gemaakt door wijlen Joop Kruip, zijn tijdens de sloop van de oude Ludgerusschool, voorzichtig uit de muren gehaald en veilig opgeslagen.

Het eerste element werd donderdagochtend op zijn plek gehesen en geplaatst. Joop Kruip heeft tientallen mozaïeken gemaakt en veel ervan zijn verwerkt in bouwwerken. Helaas gaan ze nog regelmatig verloren als een gebouw gesloopt wordt. Gelukkig blijft dat de mozaïeken in Lichtenvoorde bespaard. Deze kunstwerken betekenen veel voor de mensen in Lichtenvoorde. De mozaïekelementen krijgen een prominente plek en worden verwerkt in de nieuwe fietsenstalling van het IEKC.

Momenteel is BINX druk bezig met de afbouw van het IEKC. Zo zijn ook de overige vier mozaïekelementen maandag 30 november geplaatst aan de Varsseveldseweg. De nieuwbouw van het IEKC zal eind april 2021 opgeleverd worden en biedt ruimte aan vijf verschillende gebruikers: Paraat scholen (basisonderwijs BijEen en speciaal basisonderwijs, Ludgerusschool), SOTOG, Hamalandschool, De Achthoek en Zozijn.