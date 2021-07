Leidingbreuk in hoofdwaterleiding

LICHTENVOORDE – Een leidingbreuk aan de Voshuttedijk / Nieuwendijk bij Lichtenvoorde zorgt ervoor dat er bijna geen water uit de kranen komen in Lichtenvoorde, Lievelde, Groenlo en Beltrum. De breuk is rond 16.30 uur ontstaan na een hevige regen / onweersbui.

Vitens is inmiddels al ruim een uur bezig en hoopt dat de klus rond 23.00 uur geklaard is.

Update:

Vanwege een leidingbreuk in #Lichtenvoorde zaten (delen van) #Lichtenvoorde, #Groenlo en #Beltrum tijdelijk zonder water. Onze monteur is ter plaatse en heeft het lek gedicht. De waterdruk is weer goed. Onze excuses voor het ongemak.

