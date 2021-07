Dierenambulance Gelderland Oost, zoekt vrijwilligers

Deel dit bericht













DOETINCHEM / WINTERSWIJK – D.A.R. dierenambulance Gelderland Oost staat 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat voor alle dieren in acute nood in de acht gemeenten Berkelland, Aalten, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Montferland.

Om de teams in Doetinchem en Winterswijk te versterken, is D.A.R. Dierenambulance Gelderland Oost op zoek naar goede en gemotiveerde vrijwilligers, die zich het vak van dierenhulpverlener eigen willen maken. Een hulpverlener die het hart voor dieren op de goede plek heeft zitten en die samen met collega’s gewonde dieren ophaalt, eerste hulpverleent, breng je de dieren naar de diverse opvangen of het dierenasiel én herenigen we zoekgeraakte huisdieren met hun eigenaar. Ook van overleden dieren sporen wij de eigenaar op met behulp van onze Facebookpagina’s.

Lijkt je deze functie op je lijf geschreven? Meld je dan aan voor één van de functies waar D.A.R. Gelderland Oost invulling voor zoekt. Op site is alle informatie te vinden met betrekking tot de functies. We zijn naast dierenhulpverleners ook op zoek naar mensen die de organisatie kunnen versterken met organisatorische werkzaamheden. Ben je geïnteresseerd in één van de functies of wil je meer informatie en op een leuke manier eens kennis maken? Meld je dan aan, of geef je op voor één van de informatieavonden via www.ikwordjouwredder.nl