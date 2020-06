Lezen van krant en/of tijdschrift en studeren in Bibliotheek weer mogelijk

Inmiddels zijn de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek al weer enkele weken geopend. Er wordt gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om van maandag t/m vrijdag in de middaguren de vestigingen te bezoeken. Dit verloopt soepel, waardoor de Bibliotheek de dienstverlening vanaf 15 juni kan uitbreiden. Het is vanaf die maandag weer mogelijk om de bieb te bezoeken om een krant/tijdschrift te lezen.

Lezen/studeren in de Bibliotheek weer mogelijk

Was het tot op heden alleen nog maar mogelijk om boeken uit te zoeken in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, vanaf maandag 15 juni is het ook weer mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee een krant of een tijdschrift te lezen aan de leestafels in de bibliotheken. Ook zijn er plekken om rustig te kunnen studeren of werken (wel met eigen laptop). Natuurlijk dienen hierbij de anderhalve meter afstand en andere RIVM-maatregelen in acht genomen te worden. Ook worden er een maximaal aantal lezers toegelaten, zodat het niet té druk gaat worden in de Bibliotheek. Gebruikers van de leestafels/studieplekken dienen dan ook bij de ingang een mandje mee te nemen en de instructies van het personeel te volgen.

Vanaf maandag kan ook het kopieerapparaat weer gebruikt worden in de zeven vestigingen. Gebruikmaken van de internetpc’s is helaas nog niet mogelijk.

Openingstijden

De tijdelijke openingstijden blijven voorlopig als volgt: maandag tot en met vrijdag, 13.30-17.30 uur. Tijdens de ochtenduren worden de vestigingen gebruikt om taalbegeleiding te geven aan deelnemers van het Taalhuis.

Liever nog niet naar de Bibliotheek maar wel willen lezen?

Voor iedereen die de Bibliotheek nog niet zelf wil bezoeken als er meerdere leesliefhebbers in het gebouw zijn, bijvoorbeeld omdat men tot een risicogroep behoort, bestaat nog steeds de optie om boeken buiten de uitleentijden af te halen. De medewerkers vullen een tas met boeken, passend bij de leesvoorkeuren. Aanmelden voor de AfhaalBieb kan via www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb. Voor iedereen die niet in staat is om zelf naar de Bibliotheek te gaan bestaat de Bibliotheek aan Huis. Aanmelden hiervoor kan via 088-0062929.