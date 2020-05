Liever nog niet zelf naar de Bibliotheek? Bestel de AfhaalBieb!

ACHTERHOEK – Onze Bibliotheken zijn inmiddels weer twee weken geopend. Al duizenden enthousiaste bezoekers passeerden de toegangsdeuren. Iedereen houdt zich keurig aan de voorzorgsmaatregelen, die uit het landelijke protocol vloeien. Dat betekent dat we door kunnen blijven gaan met het openstellen van onze vestigingen in de middaguren (maandag t/m vrijdag, van 13.30-17.30 uur). Maar wat als iemand tot een kwetsbare doelgroep behoort en liever nog niet met meer mensen tegelijk boeken uit wil zoeken? Gebruik dan onze AfhaalBieb!

AfhaalBieb als alternatief voor biebbezoek

De zeer gewaardeerde AfhaalBieb, die vanaf begin april vele honderden leden blij heeft gemaakt toen onze vestigingen moesten sluiten, bestaat nog steeds in een aangepaste vorm. Iedereen die het niet prettig vindt om de Bibliotheek te bezoeken als er ook andere leden aanwezig zijn en/of tot een risicogroep behoort, kan een formulier met persoonlijke leesvoorkeuren invullen. Onze medewerkers zoeken dan zorgvuldig een stapel boeken uit, die passen bij het opgegeven genre of onderwerp. Deze boeken staan op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur klaar in een tasje. Er bestaat geen kans dat men andere leesliefhebbers tegen het lijf gaat lopen, want de Bibliotheek is dan nog niet open voor andere gebruikers. Mocht een lener toch liever helemaal niet naar de Bibliotheek willen komen, dan is het ook mogelijk om familieleden of buren het tasje op te laten halen. Aanmelden voor een AfhaalBieb-tasje kan op www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb.

Het is voor afhalers ook mogelijk om op die vrijdagochtend boeken in te leveren in een speciaal daarvoor klaargezette bak.

Bibliotheek aan Huis

Voor iedereen die helemaal niet in staat is om naar de Bibliotheek te komen en ook niemand in de omgeving heeft die het AfhaalBieb-tasje kan halen, is de Bibliotheek aan Huis een alternatief. Een vrijwilliger bezorgt dan de boeken contactloos thuis. Aanmelden voor deze dienstverlening kan via ons Servicebureau: 088-0062929.

Reserveren weer mogelijk

Vanaf heden is het voor leden weer mogelijk om titels te reserveren in de digitale catalogus op onze site. In totaal kunnen er 10 titels gereserveerd worden. Het afhalen van de klaarstaande reserveringen kan tijdens de middagopeningsuren. We brengen onze leden via een mail op de hoogte als er een gereserveerd boek klaar staat. Het reserveren van titels is helemaal gratis.

Meer weten?

Vragen en/of opmerkingen over het inleveren, lenen of andere onderwerpen? Kijk op onze site voor aanvullende info (www.oostachterhoek.nl) of neem contact op met het Servicebureau, dat op werkdagen van 9.00-13.00 uur en van 13.30-17.30 uur bereikbaar is op 088-0062929.

