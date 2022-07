Marianum haalt € 12.263.87 op voor goede doelen

OOST GELRE – In de week van 30 mei tot en met 3 juni organiseerde Marianum de Jubileum-burgerschap-goede doelen -week. Tijdens de twee goede doelen dagen in deze week zijn er heel veel activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de goede doelen Stichting Kika en Vluchtelingenwerk. In totaal is er € 12.263,87 opgehaald.

Dit bedrag gaat voor de helft naar Stichting Kika. En de andere helft gaat naar Vluchtelingenwerk. De leerlingen en docenten van Marianum hebben heel veel leuke activiteiten georganiseerd om dit geld bij elkaar te verzamelen. Denk aan het organiseren van rommelmarkten, sponsorlopen, fietsen voor geld, high tea, heitje voor een karweitje en nog veel meer.

Marianum is trots op alle leerlingen, docenten en medewerkers die zich hebben ingezet en bedankt iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd!

Tegelijkertijd in deze week vierde Stichting Carmelcollege, waar Marianum onderdeel van uitmaakt, haar 100-jairg bestaan. Een van de onderdelen was de Carmel Impact Challenge. Hiermee hebben Carmel-collega’s en -leerlingen in totaal € 40.000 opgehaald voor Stichting Kika.

