Oost Achterhoek sleept publieksprijs BNG Bank Erfgoed binnen 

OOST ACHTERHOEK – Op 2 juni 2022 werden de winnaars bekend gemaakt van de BNG Bank Erfgoedprijs en de publieksprijs. De genomineerden voor deze prijs waren de gemeenten Almere, Breda, Eindhoven en Regio Oost Achterhoek (Aalten, Oost Gelre en Winterswijk). De winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs is gemeente Eindhoven. In de hele maand mei konden inwoners stemmen op hun favoriet voor de publieksprijs. Deze prijs is gewonnen door Regio Oost Achterhoek. De publieksprijs is donderdagmiddag in Veenhuizen in ontvangst genomen door burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten en wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre.

Wethouder Marieke Frank: “We feliciteren gemeente Eindhoven natuurlijk met het binnenhalen van de BNG Bank Erfgoedprijs. We zijn ontzettend trots op de publieksprijs. De organisatie vertelt ons dat we veruit de meeste stemmen hebben ontvangen. Deze prijs hebben we te danken aan de inwoners van de regio.”

Juryrapport Regio Oost Achterhoek

Bezienswaardigheden als de silo-art tour, de VVV in Groenlo, de kunstuiting van erfgoed in de gebouwen, Mondriaan en het duurzaamheidscentrum waren de jury tijdens hun bezoek aan de regio niet onopgemerkt gebleven. Het gezamenlijk erfgoedbeleid is volgens de jury gericht op de inwoners en niet alleen op toerisme zoals dat in vergelijkbare gebieden soms het geval is. De term Wi-j doet ’t samen! zet dit alleen maar meer kracht bij.

Burgemeester Anton Stapelkamp: “Als gemeenten hebben we gezamenlijk een Arfgoodbeleid opgesteld. Deze samenwerking zorgt voor een sterk verhaal dat gedragen wordt door alle gemeenten met ieder zijn eigen invalshoek. Het thema voor de BNG Bank Erfgoedprijs was Kunst en Erfgoed. Ook hierin trekken we samen op. Wi-j bunt onmundeg greuts“.

