Oosterlicht 2020 verbindt de hele Achterhoek

ACHTERHOEK – Op 19 december wordt voor de 5de keer het Oosterlicht ‘ontstoken’. Waar de magische lichtstralen voorgaande jaren alleen in de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem te zien waren, wordt het project dit jaar met behulp van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek uitgebreid naar negen Achterhoekse gemeenten. In totaal gaan er dit jaar 23 lichtbundels aan.

Oosterlicht is een initiatief van Hans van den Hurk waarbij in de donkere winterperiode lichtstralen worden geplaatst in de regio die met elkaar verbonden worden in de lucht: het verbindend licht. In iedere gemeente staat vanaf 19 december minstens één lichtbundel te schijnen. In totaal zullen er dit jaar 23 lichtbundels aan gaan, waarvan één zelfs over de grens in Duitsland. Hiermee worden de Achterhoekse gemeenten deze winter figuurlijk met elkaar verbonden. Inwoners en bezoekers kunnen zich in de hele Achterhoek laten verwonderen door deze prachtige schijnsels die het Achterhoeks hemelgewelf doorkruisen. Vanaf 19 december tot 6 januari is het Oosterlicht dagelijks te zien van 17.00-23.00 uur. Op 24, 25 en 31 december gaat het lichtspektakel door tot 2.00 uur ’s nachts.

Hans van den Hurk

Hans verlichtte al zo’n vijftien jaar rond de jaarwisseling de toren van de Mauritiuskerk in Silvolde. Elk jaar was het weer anders, hij zocht telkens een nieuwe uitdaging. Geïnspireerd door het noorderlicht bedacht hij het Oosterlicht. Hij kreeg enthousiaste medestanders en in het eerste jaar werden er vier grote lampen met xenonverlichting geplaatst in Silvolde, Etten, Terborg en Ulft. Vanaf dat moment is het initiatief steeds verder gegroeid en hebben steeds meer ondernemers/locaties zich aangesloten bij het project. Op die manier verbreidt het Oosterlicht zich al jaren als een verlichtende olievlek en verbindt het steeds grotere delen van de regio.

Verbinding Achterhoek

Met behulp van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek wordt het initiatief nu uitgebreid naar 9 Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk). In een tijd waarin fysieke verbindingen en ontmoetingen letterlijk worden beperkt, slaat het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek een stralende lichtbrug tussen de inwoners van de Achterhoek. In de komende jaren kunnen steeds meer locaties aanhaken bij het project en kan het Oosterlicht zich blijvend uitbreiden. De projectuitvoering is voor rekening van cultuurcoalitiepartner DRU Industriepark.

Stil lichtvuurwerk

Een nieuw onderdeel dit jaar is een stille vuurwerkshow in de oudjaarsnacht die wordt vertoond bij zorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, is dit stille alternatief bedacht om de hulpverleners in de zorg en inwoners van het centrum een prachtig lichtspektakel aan te bieden. Met ondersteuning van het Cultuur- en Erfgoedpact wordt deze lichtshow gestreamd, zodat alle inwoners van de Achterhoek op oudjaarsavond in hun huiskamer kunnen genieten van dit prachtige spektakel. Ter afsluiting van een somber jaar, maar vooral met het vooruitzicht op een jaar vol licht en hoop.