Snacken dankzij De TimpDrive

ZIEUWENT – De Timp speelt op een inventieve manier in op de coronacrisis. Met een tijdelijke TimpDrive biedt het Achterhoekse bedrijf de mogelijkheid om te snacken. Klanten kunnen daarvoor de komende maanden terecht op ’t Zand 3 in Lichtenvoorde Zuid, op de hoek van de N18 en op zondagen ook bij De Timp in Zieuwent zelf.

De Timp wordt flink getroffen door de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. De friet-, snacks- en ontbijtleverancier is voornamelijk actief op festivals en evenementen en die zijn zeker tot 1 juni allemaal afgelast. “Dat betekent dat onze activiteiten vanaf 15 maart vrijwel volledig zijn stilgevallen. Een enorme financiële strop”, vertelt mede-eigenaar Luuk Domhof. “We hadden niets kunnen doen en afwachten tot alles weer op gang komt. Maar dat past niet het karakter van ons bedrijf. Al snel kwam het idee van een drive-thru naar voren. Daarmee kunnen we met ons personeel toch aan het werk blijven en inkomsten genereren.” Er blijkt ook grote behoefte aan. Afgelopen weekend werd gestart met het initiatief. Op het terrein van De Timp in Zieuwent konden automobilisten terecht voor een frietje, snack, milkshake of ijsje. Er werd gretig gebruik gemaakt van die mogelijkheid. “We konden zo ongeveer duizend klanten bedienen, een groot succes”, aldus Domhof. De locatie bleek echter niet toereikend voor dergelijke grote bezoekersstromen. Vandaar dat er naar uitbreiding werd gezocht. “We zijn heel blij dat we vanaf vrijdag 3 april terecht kunnen op een goed bereikbare locatie met voldoende ruimte in Lichtenvoorde, op Het Zand 3. De gemeente Oost Gelre verdient trouwens een groot compliment. Ze handelden snel qua vergunningen, zodat we snel aan de slag kunnen.”

Regionale producten

De TimpDrive in Lichtenvoorde is zeker tot 1 juni (en wellicht langer) geopend op donderdag van 16 tot 20 uur, vrijdag en zaterdag tussen 11 en 21 uur en op zondag van 14 tot 21 uur. De tijdelijke drive in Zieuwent is voortaan alleen op zondagen geopend van 16 tot 20 uur. Domhof: “We bieden op beide locaties een compleet assortiment met friet, snacks, broodjes, rauwkost, shakes en ijs. Daarvoor maken we gebruik van de producten van regionale leveranciers, zoals we normaal ook altijd doen. Ook die bedrijven profiteren dus van dit initiatief. Een groot verschil met de landelijke ketens.” De producten worden bereid in gescheiden snackunits waaronder de duurzame GROENwagen. Vanwege hygiënevoorschriften dient er contactloos te worden betaald. “Op deze manier gaan we in ieder geval tot 1 juni door. Mochten de maatregelen langer duren is verlenging mogelijk”, legt de mede-eigenaar van De Timp uit. “Wij zeggen hier: je kunt er tegenan kieken, maar dat duurt het langst. D’ran!”

