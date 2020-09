Statische Dahlia Kunstobjectenroute brengt beweging in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Vandaag werden om exact 14.00 uur de kerkklokken van de Bonifiatiuskerk en de Johanneskerk in beweging gebracht en wel door een telefoontje naar respectievelijk de koster en de dominee. Zo werden oud en nieuw met elkaar verbonden. Dat was het officiële startsein van de Dahlia Kunstobjectenroute.

Voordien sprak burgemeester Annette Bronsvoort een kort welkomstwoord, waarbij ze een rake typering gaf van de stuwende kracht achter deze route. De Corsogemeenschap zelf met haar doorzettingsvermogen, saamhorigheid, flexibiliteit en creativiteit. “Geef Lichtenvoorde kleur” wordt op een mooie manier tot uitdrukking gebracht. Er zal dit jaar geen winnaar worden uitgeroepen, maar er wordt wel een tegel geplaatst in de Rapenburgsestraat. Dit zal met de vermelding “2020 kunstobjecten” zijn en een mooie dahlia.

Gedwongen om dit jaar een andere invulling te geven aan de Bloemencorso, is men gekomen tot een circa 5 kilometer lange Kunstobjectenroute. En deze kunstobjecten moeten ruim genomen worden. Ook Schutterij St. Switbertus, streetart en muurschilderingen vonden daardoor een plaats in de route. En als Mozes niet naar de berg komt, zal de berg naar Mozes moeten. Met andere woorden, om alle objecten te kunnen zien, moeten alle bezoekers middels fiets en benenwagen zelf in beweging komen. Het was dan ook een drukte van belang langs de route. Ondanks de keuze om weinig publiciteit aan het evenement te geven, vonden ook diverse niet lokale toeschouwers de weg naar Lichtenvoorde. En die genoten met volle teugen!

