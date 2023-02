LICHTENVOORDE – Team 2312 De Haastajia’s is met 4633 punten de winnaar geworden van Expeditie Noordkaap 2023. Expeditie Noordkaap is een 8-daagse toertocht met als doel te komen op het noordelijkste puntje van het Europese continent en brengt de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië. Dit jaar zijn er op zondag 29 januari 2023 dertien teams gestart vanaf de startlocatie in Denemarken.

Team Haastanjia’s, bestaande uit Peter Pruijssers en Hans van Eerd, zijn geen onbekenden voor Expeditie Noordkaap. Beiden hebben de tour ook al in 2022 verreden, echter niet met dit mooie resultaat. Ze geven wel aan dat hun ervaring uit 2022 mede heeft gezorgd voor de overwinning in 2023.

Ondanks dat de temperaturen dit jaar niet extreem waren was het toch een grote uitdaging om de tour te rijden. Met grotendeels temperaturen van rond het vriespunt bevroren en dooiden de wegen op en af, zodat het overal spekglad was. De tocht ging via Zweden en Finland naar de Noordkaap in Noorwegen. De terugweg had spectaculaire routes richting de Lofoten. Daar werd nog een temperatuur van -32 graden Celsius aangetikt.

Het was wel spannend of de teams überhaupt de laatste 15 kilometer richting de Noordkaap nog konden rijden. Deze weg was, voordat de teams er kwamen, ruim anderhalve week afgesloten door de slechte weeromstandigheden, maar begaanbaar gemaakt door speciaal ingehuurde sneeuwschuivers. Los van een aantal kleine ongelukjes en auto’s die vast stonden, kunnen de deelnemers terugkijken op een spannende maar geweldige ervaring.

De teams finishten afgelopen zondag rond 17:00 uur bij Hotel/Restaurant De Koppelpaarden in Lichtenvoorde. In 2024 start Expeditie Noordkaap op zondag 28 januari. Er zijn nog plaatsen vrij.

