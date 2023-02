GROENLO – De dames van handbalvereniging Grol speelden dit weekend op een zondagmiddag in Hengelo tegen het 2e team van Olympia. De eerste wedstrijd in Groenlo werd met 17-14 gewonnen door HV Grol, er waren nu dus kansen op winst.

De dames van HV Grol begonnen goed aan de wedstrijd en speelden zich naar een voorsprong van 0-2. Verdedigend stond het prima terwijl er snel werd omgeschakeld naar de aanval. HV Grol vergat echter de voorsprong te vergroten en speelde de aanvallen niet nauwkeurig genoeg uit. Hierdoor waren de doelpunten duur in de eerste helft en stond het bij rust 7-7. Beter met de kansen omgaan, de slordigheden eruit halen, dan moest het goed komen.

Met een goede inzet bleef HV Grol zoeken naar de mogelijkheden. De keepster van Olympia was goed op dreef en was een sta in de weg voor enkele riante mogelijkheden. Ook aan Grolse kant was keepster Kim in goede vorm en hield haar team op de been. Tot 15-15 hielden beide teams elkaar in evenwicht.

Toch voelde HV Grol dat er meer in zat en het wilde ook meer. Het wist in deze fase nu wel 2 keer te scoren (15-17). Dit was beslissend, deze voorsprong wilde het team niet meer uit handen geven. Na de 16-17 was het Anouk die via een mooie aanval fraai scoorde en zo de eindstand neerzette (16-18).

Een verdiende overwinning waar HV Grol het zichzelf vaak onnodig moeilijk maakte, maar de 2 punten gingen mee in de tas naar Grolle. Aanstaande zaterdag wacht weer een thuiswedstrijd tegen het hoog geplaatste De Lutte, waarin HV Grol weer vrijuit kan spelen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar redactie@streekgids.nl