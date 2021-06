Vaccinatielocatie Hamalandhal per 1 september gesloten

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – De vaccinatielocatie van GGD Noord- en Oost-Gelderland in de Hamalandhal in Lichtenvoorde wordt per 1 september gesloten, omdat deze niet meer nodig is. Dat betekent dat vanaf 1 september verenigingen weer gebruik kunnen maken van deze hal.

De GGD geeft aan dat ze minder capaciteit en locaties nodig heeft omdat het aantal vaccinaties per week vanaf de tweede helft van juli weer afneemt. Kijk voor meer informatie ook op: https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/sluiting-van-vaccinatielocaties.

Burgemeester Annette Bronsvoort is blij dat de Stichting Hamalandhal haar medewerking heeft verleend voor het vaccineren. “We zijn nu in een andere fase beland, waarbij deze vaccinatielocatie niet meer nodig is. Het is fijn dat onze inwoners na de zomer weer gewoon in de Hamalandhal terecht kunnen om te sporten en te bewegen.”