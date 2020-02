Verandering van uiterlijk voor Zwillbrocker Venn

GROENLO / VREDEN – De afgelopen jaren is natuurgebied het Zwillbrocker Venn getroffen door grote droogte. Vorig jaar werd het zo erg dat de flamingo’s hun broed afbraken en wegtrokken uit het gebied. Dat was nog maar het begin.

Door de droogte was het voor roofdieren eenvoudig geworden om in het broedgebied van alle vogels te jagen. In een poging het tij te keren, heeft men een 750 meter lange gracht rondom het broedgebied gegraven. Deze is 10 meter breed en 1 meter diep. Daarnaast is nog een andere maatregel getroffen om te zorgen dat de waterstand hoger kan worden. Waterplanten zijn door de droogte boven water komen te staan. Hierdoor onttrekken zij veel water uit het Zwillbrocker Venn. Op plaatsen waar anders water stond, heeft andere flora de kans te baat genomen. Daarom heeft men in het natuurgebied gemaaid. Het gevolg is dat de planten die onder water horen, eerder onder water komen te staan en het waterpeil de kans krijgt om weer te stijgen. Het peil is echter momenteel nog zeer laag. Wie over het watervlak kijkt ziet overal nog planten de kop opsteken.

Vorig jaar om deze tijd zijn de eerste flamingo’s gespot. Zal er dit jaar voldoende leefgebied voor hen, kokmeeuwen, ganzen en andere vogels zijn? Daarvoor zal nog heel veel meer regen nodig zijn.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar (30-03-2019) Foto: René van den Mosselaar (14-07-2019) Foto: René van den Mosselaar