Volop zomeractiviteiten voor jeugd in bieb

GROENLO / LICHTENVOORDE – Overal in de Achterhoek beginnen binnenkort de vakanties. Heerlijk even wat vrije tijd, lekker buiten spelen en wellicht zelfs nog eventjes eropuit in deze weken. Natuurlijk kun je ook gebruikmaken van het fijne gratis activiteitenaanbod voor de jeugd (van 8 t/m 12 jaar) van de Bibliotheek: ‘Vakantie in de BIEB’. Alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek zullen bezocht worden door ‘BIEBlab op reis’. Daarnaast wordt er overal de BIEBexpeditie georganiseerd.

BIEBlab op reis

Deze zomer maakt het BIEBlab een tour langs alle filialen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Ga je mee op virtuele vakantie? Er staan allerlei leuke materialen en opdrachten voor je klaar. Je kunt bijvoorbeeld: je eigen vakantieparadijs in Virtual Reality ontwerpen, je ideale reismiddel met LegoWedo bouwen, een stopmotion filmpje over je favoriete vakantie-activiteit maken of ontwerp een app waarmee je rondreist in een fantasiewereld. Ook staan er allerlei robotjes op je te wachten: waar laat je ze heen reizen? Kom je ook vakantie vieren in de Bibliotheek?

BIEBexpeditie

Heb je zin in een heuse speurtocht door de bibliotheek? Wat weet jij van sterren, sporen, bomen of kastelen? Hoe goed kun je kaartlezen? Of kun je misschien goed puzzelen?

Uitgerust met een rugzak ga je in een groepje (van maximaal 4) op pad. Welke groep volbrengt alle opdrachten en ontdekt als eerste het eindpunt? Je mag je per groep opgeven, maar alleen mag ook. Wie durft?

Programma en aanmelden

Het programma is als volgt:

Woensdag 21 juli, 10.00-11.30 uur Lichtenvoorde BIEBlab op reis Dinsdag 3 augustus, 10.00-11.30 uur Groenlo BIEBexpeditie Woensdag 4 augustus, 10.00-11.30 uur Lichtenvoorde BIEBexpeditie Dinsdag 17 augustus, 10.00-11.30 uur Groenlo BIEBlab op reis

Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/zomer21. Alle activiteiten zijn gratis.