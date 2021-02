ZOOV Op Maat gaat met drie taxibedrijven in zee!

Deel dit bericht

WINTERSWIJK – ZOOV heeft het vraagafhankelijk personenvervoer ‘ZOOV Op Maat’ in de zeven Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk gegund aan drie taxibedrijven. Zij gaan vanaf 1 juli 2021 het vervoer van ZOOV Op Maat verzorgen

Vanaf 2017 verzorgt ZOOV het vraagafhankelijk vervoer in de Achterhoek. Er is voor de tweede keer een aanbesteding geweest voor het vervoer van ZOOV Op Maat. De aansturing van de taxibedrijven wordt gedaan door de Vervoercentrale van ZOOV (uitgevoerd door Munckhof Taxi). Op 22 februari is de gunning definitief geworden. De drie taxibedrijven die het vervoer gaan verzorgen zijn: Willemsen-de Koning Groep B.V., Taxicentrale Witteveen B.V. en TCR B.V. Het nieuwe contract gaat in vanaf 1 juli 2021.

Vertrouwen in goede samenwerking

Twee van de drie taxibedrijven (resp. TCR B.V. en Willemsen-de Koning Groep BV) zijn nu al betrokken bij ZOOV Op Maat. Taxicentrale Witteveen B.V. rijdt nu ook voor ZOOV School een deel van het leerlingenvervoer. “We hebben veel vertrouwen in een goede samenwerking met deze vervoerders ”, zegt Geert-Jan Verzijden, coördinator ZOOV Beheer.

Elektrische personenauto’s

ZOOV heeft in de aanbesteding duurzaamheidseisen gesteld aan de voertuigen. Vanaf 1 januari 2022 zijn alle personenauto’s in ZOOV Op Maat elektrisch. Voor de rolstoelbussen gebruiken de vervoerder emissie-arme brandstof.

Geen verandering voor reizigers

De reizigers van ZOOV Op Maat gaan weinig merken van dit nieuwe contract. Geert-Jan Verzijden: “We verwachten dat veel dezelfde chauffeurs voor ZOOV Op Maat blijven rijden. Dit is fijn voor de reizigers en voor de chauffeurs. Het vervoer blijft voor ons en voor onze reizigers in goede handen.”