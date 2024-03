HCW DS2 – HV Grol DS4

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag mocht dames 4 van handbalvereniging Grol gaan beginnen aan een spannende pot tegen HCW in Winterswijk. Eerder dit jaar werd 1 keer gewonnen en 1 keer verloren tegen dit team. Door ziekte zat HV Grol krap in wissels, gelukkig speelde de B1 voor ons tegen HCW en was hun snelle cirkelspeler Nikki zo stoer om bij DS4 mee te doen.

HV Grol begon sterk en kwam snel 1-4 voor te staan. Ze scoorden door veel hoog te komen en penalty’s te benutten. Na 20 minuten begon HCW lekker in de wedstrijd te komen, hun cirkelspeler bleek cruciaal deze wedstrijd. Helaas kreeg zij te vaak de bal aangespeeld en was ze te fysiek om door de verdediging gestopt te worden. Tegelijk stopte HV Grol met scoren dankzij teveel balverlies.

In de rust stond HV Grol 1 doelpunt achter, 6-5. Vol vertrouwen begonnen ze aan de tweede helft, want ze wisten wat ze moesten doen: meer snelheid, systemen inzetten en kansen afwachten.

Goed samenspel met de cirkelspeler gaf mooie doelpunten. Ondanks een goede verdediging die stond als een huis, konden ze het gat niet dichten. In het laatste kwartier groeide het vertrouwen van HCW en ging HV Grol onzorgvuldiger spelen. De eindstand was 15-10. In de laatste 5 minuten werd de scheidsrechter in het zonnetje gezet, Hans Udo is al 40 jaar trouw en onmisbaar voor HCW (en zelfs af en toe inzetbaar voor HV Grol). Daar legden ze graag even de wedstrijd voor stil, inclusief mooie woorden vanuit HCW en HV Grol.

Aanstaande donderdag speelt DS4 tegen Erix in een strijd om de derde plek! Dan gaan ze weer voor de winst.

