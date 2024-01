‘Held met je geld’, workshop bankzaken voor kinderen in Neede

NEEDE – Op dinsdagmiddag 13 februari 2024 (aanvang 15.00 uur) wordt, in samenwerking met de Regiobank Assurantiekantoor Wormgoor B.V., in de Bibliotheek Neede de workshop ‘Held met je geld’ georganiseerd, een workshop speciaal gericht op kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Deelnemen is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan in de bibliotheek, of via www.oostachterhoek.nl/heldmetjegeld.

Workshop ‘Held met je geld’

De workshop ‘Held met je geld!’ is een leuke educatieve infobijeenkomst voor kinderen van de groepen 7 en 8. Tijdens deze workshop wordt de basis van veilig online bankieren uitgelegd aan de kinderen. De bedoeling is om hen al op jonge leeftijd financieel weerbaar maken. Jong geleerd is immers oud gedaan! Tijdens de workshop komt aan de orde:

Wat is sparen, en hoe kun je zelf sparen?

Geldcriminaliteit: wat is geldcriminaliteit en waar moet je op letten?

Hoe kun je veilig internetbankieren?

De workshop is een mooie voorbereiding op het zelfstandig betalen en online bankieren en wordt verzorgd i.s.m. Regiobank Assurantiekantoor Wormgoor B.V.

