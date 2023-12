Midwinterfeest op Natuurpark Kronenkamp 

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

📍 Vertrek: Markt, Groenlo

NEEDE – Op zaterdagmiddag 16 december wordt er een Midwinterfeest gehouden op Natuurpark Kronenkamp in Neede. Zodra u rond 14.00 uur de roep van de midwinterhoorns hoort bent u van harte welkom.

In een gezellige winterse sfeer is er voor elk wat wils. Overal staan diverse stands. In Het Filter zullen Ineke Visser en Hetty Harderwijk (dwarsfluit) en Anja Markerink (piano) om 14.30 en 15.30 uur een half uur optreden. In de tussentijd worden (kerst)verhalen voorgelezen voor de jonge kinderen. Doorlopend zal Marian van Delft laten zien hoe zij ikonen maakt; tevens is haar ikonen-expositie te bewonderen.

Het toekomstige 360 graden theater is open voor bezichtiging. In de tuinwerkplaats kunnen kinderen kleurplaten inkleuren en een dennenappel mengen met vogelvoer en mogen deze meenemen naar huis.

Om 16.30 uur wordt er, onder aanvoering van de kerstman, een lampionoptocht gehouden voor kinderen. Zij krijgen een lampion en een kerstmuts. De route loopt vanaf de achterzijde van het natuurpark rond de vijver aan de Merelstraat weer terug naar ingang van het park. De deelnamekosten zijn € 1,- per kind. Kinderen kunnen onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan alle activiteiten.

Om 17.30 uur eindigt het Midwinterfeest . De toegang is gratis maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.

