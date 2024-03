Gemeente en horeca slaan handen ineen tegen drugsgebruik

OOST GELRE – ‘Je bent van harte welkom, maar er zijn grenzen’. Dit is het standpunt dat de gemeente Oost Gelre samen met deelnemende horeca naar buiten brengt. Burgemeester Bronsvoort onthulde op woensdagmiddag 20 maart het herkenningsbord, samen met vertegenwoordigers van horeca en politie. Het herkenningsbord hangen de horecaondernemers in hun zaak op. Het vertaalt de grenzen in huisregels, waaronder NIX18, geen slag-, vuur- en/of steekwapens en geen ongewenste intimiteiten. Extra nadruk leggen we op ‘geen drugs’. Dit sluit aan bij het voorstel Drugs d’r Uut! dat de gemeenteraad in 2022 unaniem heeft aangenomen.

Drugsgebruik moeten we niet onderschatten

Burgemeester Bronsvoort: “Ik ben blij dat we samen met de horeca een vuist maken tegen drugsgebruik. Hiermee stellen we een norm! Dit doen we niet alleen met de horeca, maar ook op scholen, bij (sport)verenigingen en in hokken en keten. We voeren preventieve acties uit. En we voeren acties uit om problemen aan te pakken als we die signaleren. Eén van de voorbeelden is de actie tegen drugsgebruik op openbare plekken tijdens carnaval. Uit deze actie is gebleken dat we het probleem niet moeten onderschatten. Naast dat drugsgebruik slecht is voor je gezondheid, komt er bij de productie van drugs veel geweld en criminaliteit kijken. Door de handen ineen te slaan stellen we samen een norm. Hier geldt: je bent welkom, maar er zijn grenzen.”

Herkennen van drugsgebruik en/of -handel

Om deze grenzen te kunnen bewaken biedt de gemeente aan de horeca een training aan om drugsgebruik en/of -handel te leren herkennen. Door verschillende acties uit te voeren krijgen we een beter beeld van drugsgebruik en/of -handel in horecagelegenheden. Verder gaan de boa’s, politie en horeca effectiever en efficiënter met elkaar samenwerken.

Doe je mee?

In totaal hebben al 13 horecagelegenheden aangegeven mee te doen. Ben je ook eigenaar van een horecazaak in Oost Gelre en wil je je aansluiten bij deze actie? Graag! Dat kan via e-mail naar Sam Zoetman (s.zoetman@oostgelre.nl).