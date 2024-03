Nieuw beleid voor (pré-)mantelzorgwoningen

OOST GELRE – Het college van B&W heeft nieuw beleid vastgesteld, waarmee initiatieven voor (pré-)mantelzorgwoningen mogelijk zijn. Het beleid geldt voor de komende 2 jaar en wordt voor die tijd geëvalueerd. Het beleid sluit aan bij de behoefte van inwoners en gemeente om meer initiatieven mogelijk te maken op het gebied van mantelzorgwoningen.

Mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen

Soms is er nog geen mantelzorg nodig, maar willen mensen zich al wel vast hierop voorbereiden. Het nieuwe beleid biedt mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen. Zo kunnen mensen alvast dichtbij naaste(n) gaan wonen, voor wie zij later willen gaan zorgen. Pré-mantelzorgwoningen zijn levensloopbestendige woningen met een tijdelijke woonbestemming.

Voordelen van het nieuwe beleid

Wethouder Jos Hoenderboom: “Door het vaststellen van dit beleid kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Bijvoorbeeld doordat er een mantelzorgwoning op het erf wordt geplaatst. De kinderen (en eventuele kleinkinderen) kunnen verhuizen naar de hoofdwoning. Ook zorgt het ervoor dat mantelzorgtaken dichtbij huis kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen we overbelasting van de mantelzorger voorkomen.”

Meer informatie

Aan de nieuwe beleidsregels zijn voorwaarden verbonden. Voor meer informatie over het beleid kunt u contact opnemen via bouwen@oostgelre.nl.

Mantelzorgondersteuning via het Sociaal Team

Heeft u vragen over mantelzorg? Dan kunt u voor informatie en advies altijd terecht bij de mantelzorgconsulent van het Sociaal Team. Neem voor meer informatie contact op via (0544) 39 36 16 of sociaalteam@oostgelre.nl.