Oproep: doe mee aan Landelijke opschoondag op 23 maart in Bronckhorst

BRONCKHORST – Op 23 maart houden Wildbeheereenheden, verschillende dorpsraden en werkgroepen in Bronckhorst een opruimactie. Want in een schone omgeving is het prettiger wonen.

Op verschillende locaties steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Hoe schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt om het schoon te houden. De meeste verpakkingen kunnen gerecycled worden als ze op de juiste manier worden weggegooid. Dus elke verpakking telt. Ander zwerfafval laten we natuurlijk ook niet liggen.

Vele handen maken licht werk

Bronckhorst kan nog schoner. Daarom stimuleren wij deze lokale initiatieven en de deelname van inwoners door het beschikbaar stellen van o.a. afvalknijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken. Om van de Opschoondag een succes te maken hebben we veel handen nodig. Voor meer informatie over de opruimacties in Bronckhorst zijn onderstaande contactpersonen bereikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich op onderstaande plekken melden op 23 maart of zich bij de contactpersonen opgeven. De gemeente zorgt ervoor dat op de locaties voor alle deelnemers de benodigde materialen aanwezig zijn.

Contactpersonen

Voor het schoonmaken van:

Het buitengebied van Hengelo (Gld). Om 13.00 verzamelen bij sportcafé de Veldhoek.

Varssel. Om 10.00 uur verzamelen bij buurthuus Varssel. Contactpersoon Rien Houwers.

Het buitengebied van Hummelo en Keppel. Om 08.30 uur verzamelen bij de Gouden Karper. Contactpersoon: de heer Ten Zijthoff, tel. (0314) 38 16 88.

Het buitengebied van Vorden/Kranenburg. Contactpersoon: mevrouw Van Vleuten, tel. 06 20 65 70 52.

Omgeving Wichmond/Vierakker. Contactpersoon: de heer Dijkman, tel. (0575) 44 16 80.

Steenderen. Om 09.30 uur verzamelen bij De Kei. Contactpersoon: Babette Werdmolder, e-mail: kftbabet@xs4all.nl.

Het buitengebied van Zelhem. Om 09.00 uur verzamelen bij de muziekkoepel, Stationsplein. Contactpersoon: de heer Colenbrander, tel. (0314) 62 52 67.

Voor-Drempt. Om 09.30 uur Verzamelen bij park De Braamberg. Contactpersoon: mevrouw Peters, tel. 06 57 85 16 04.

Achter-Drempt. Om 09.30 uur verzamelen bij boerderijcamping Remmelink. Contactpersoon: H. Garritsen, tel. (0313) 65 53 72.

Buitengebied Halle. Om 09.30 uur verzamelen bij de kantine van de voetbalvereniging. Contactpersoon: werkgroepbuitengebied@hallesbelang.nl.

Elke verpakking telt. Iedereen is welkom, jong en oud(er). Graag tot ziens op 23 maart.

