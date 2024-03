Gezocht keepster en speelsters

BELTRUM – VIOS Beltrum, een voetbal vereniging met een rijke historie van meer dan 50 jaar in het damesvoetbal, nodigt enthousiaste speelsters uit om zich aan te sluiten voor het komende seizoen. “Zowel ervaren keepsters als veldspeelsters zijn welkom in onze dameselftallen. Jong talent is eveneens uitgenodigd om deel uit te maken van onze jeugdteams.

Wij bieden een unieke kans om te voetballen in een omgeving waar gezelligheid en fanatisme hand in hand gaan. Ongeacht of je interesse hebt in het spelen in het veld of het verdedigen van het doel, wij moedigen geïnteresseerden aan om onze trainingsavonden te bezoeken en deel te nemen”.

Voor meer informatie of antwoorden op eventuele vragen vrouwenvoetbal@viosbeltrum.nl.