Nieuwjaarstoespraak 2024 van Burgemeester Bronsvoort

OOST GELRE / LIEVELDE – De Nieuwjaarstoespraak door burgemeester Bronsvoort die maandagavond 8 januari plaatvond in Erve Kots, Lievelde, was gericht op Oost Gelre en haar ontwikkelingen. Ze opende met dank aan jonge muzikanten Mike en Ferran-Issandro, waarna ze het belang van samenwerking en gemeenschapszin benadrukte. Ze meldde een lichte stijging in het inwoneraantal naar 29.951, inclusief tijdelijke bewoners en vluchtelingen.

Burgemeester Bronsvoort sprak over ‘noaberschap’, de lokale traditie van gemeenschapszin en onderlinge steun, en prees de vredige viering van Oud en Nieuw in tegenstelling tot geweld in andere gebieden. Ze erkende de cruciale rol van vrijwilligers in de gemeenschap, met name bij evenementen en in verschillende maatschappelijke rollen.

Ze benadrukte de uitdagingen en kansen die de toekomst biedt, waarbij ze onderwerpen als internationale conflicten, sociale cohesie en de rol van de gemeente aanhaalde. Ze benadrukte de positieve aspecten van Oost Gelre, zoals traditie, cultuur, economische bedrijvigheid, een actieve gemeenteraad, en een goede financiële positie.

De burgemeester besprak plannen voor 2024, waaronder welzijnsinitiatieven, opvang van vluchtelingen, het stimuleren van een goed ondernemersklimaat, toerisme, de aanpak van criminaliteit en drugs, en de bouw van nieuwe woningen. Ze onderstreepte de inzet van de gemeente om de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren en het belang van een sterke ambtelijke organisatie.

De toespraak eindigde met een toast op het nieuwe jaar, Oost Gelre, en de samenwerking.

